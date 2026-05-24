栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された少年らの一部が「少年の1人から指示を受けていた」という趣旨の話をしていることがわかりました。【映像】事件現場の様子（割れたガラスも）竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は14日、16歳の少年4人らと共謀して上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、逮捕された少年らの一部が「少年の1人から