元NMB48の清水里香さん（27）は、前歴にあたる“前世”を様々に持つアイドルだ。現在は、アイドル“4周目”として汗を流し、アイドルグループ「One Last Bloom」のリーダーとしてステージに立つ。

経歴をたどると、その歩みはひじょうに濃い。子役からライブアイドル、メジャーアイドルへ。卒業後、みずからグループをプロデュースしながらも道半ばであきらめかけ、再び、メンバーとして生きようと思った波乱万丈のいきさつとは。アイドルプロデューサーとしての苦悩から、今生きる場所での覚悟を語ってもらった。（全3回の3回目／1回目から読む）



清水里香さん ©深野未季／文藝春秋

「あるメンバーの恋愛スキャンダルが発覚して…」グループ内での“裏切り”が発覚

――2023年11月のデビューから、約3ヶ月。プロデュースしたグループ「Party chuuuN!」は、早くも公式で「お詫び」を伝えました。当時、何があったんでしょう？

清水里香（以下、清水） あるメンバーの恋愛スキャンダルが発覚して、辞めてしまったんです。正確にいえば、クビになったんですけど。相手はダンスの先生でした。

当初のメンバーは6人だったはずが、その子の影響で「彼女がいないなら、私もできません」と他のメンバーも言ってきて、結果、たった1日でグループが6人から3人になりました。

――メンバーとダンスの先生、いわば二重の裏切りに遭って、心中は複雑だったと思います。

清水 どっちも、めっちゃ怒りました。でも、ダンスの先生への怒りの方が、強かったかもしれません。運営会議で「一緒に頑張ろう」と話していたのに、みんなが必死でやっている姿を見て「どう思っていたの？」と問い詰めたんです。当時、その先生は29歳で、芸能経験も浅い20歳の子を導く立場だったはずが、線引きもできない責任感のなさにあきれてしまって。

ダンスの先生はひたすら「ゴメン」と謝るだけで、相手の女の子が「辞めると言っているので、自分に止める権利はない」と、わけのわからない言い訳をしていたのも腹が立ちました。でも、信頼しすぎて「大丈夫だろう」と思っていた自分にも責任はあったし、2人の関係に気がつけなかった自分も悪かったと落ち込みました。

――しかし、悔しさを抱えながらも、自身がプロデューサー兼メンバーとなり、グループ存続を選んだんですよね。

清水 活動を続けると決めてくれた3人のメンバーが「里香さんがいないと続けられない」と、泣きながら訴えてきたんです。当時の事務所の社長からも「新メンバーが見つかるまででいいから、やってくれないか？」と念押しされました。

メンバーとして再び、アイドルをやる気はなかったんですけど、生誕祭を控えるメンバーもいたので「残されたメンバーの人生を狂わせてしまった」という罪悪感もあったし、断るわけにはいかず、2週間ほどの準備でステージに復帰しました。

「解散するまでハチャメチャでした」200万円も自腹を切ってグループを存続させようとしたが…

――清水さんを含む4人組として再スタートを切ってからは、落ち着きを取り戻したのでしょうか？

清水 いえ、4人組としての再スタートを切ってから、2025年6月19日に解散するまでの約1年7ヶ月は二転三転どころではなく、ハチャメチャでした……（笑）。その間にメンバーの新加入や卒業がありつつ、運営体制もコロコロと変わっていったんです。

――何があったのか、できる限り詳しく教えてもらえると。

清水 私がメンバーになって、4人組となった時期から事務所が徐々にグループから手を引きはじめてしまって。かろうじて活動に付き添ってくれていたマネージャーさんと、私を含めたメンバーのセルフプロデュースのような状況になっていたんです。

それで、私の貯金から200万円ほどを切り崩してグループの運営資金にあてていました。同時期に、NMB48時代からお世話になっている先輩で、アイドルのプロデュース経験もある（植村）梓ちゃんにも相談して。彼女の繋がりで、2024年8月からは今の事務所がグループを引き継いでくれることになって、なんとか存続できました。

「グループ名を変えてやり直した方がいい」人生4度目のアイドルデビューを遂げた経緯

――波乱万丈ながらも、グループを続けたのはなぜですか？

清水 そもそも、「Party chuuuN!」を立ち上げた社長から、プロデューサーのお話を受けたときに「あなたは逃げないでやり続けられますか？」と聞かれて、私も「続けてみせます」と約束したからです。

グループが私一人だけになっても逃げたくなかったし、あきらめが悪いので「続けてやろう」と思っていました。

――その後、グループは無念にも解散してしまいましたが、2025年7月からは「One Last Bloom」のリーダーとして、人生4度目のアイドルデビューを遂げました。

清水 2025年に入ってから、今の事務所のスタッフさんと何度も話し合ったんです。ボロボロの状態で「Party chuuuN!」を続けるのは茨の道だし「グループ名を変えてやり直した方がいい」と説得されて、3ヶ月ほどは悩んだんですけど、4月頃に区切りを付けようと決めました。

自分の作ったグループを残すのが大事なのか、アイドルとして人生を優先するのかを天秤にかけたとき「形にこだわる必要はない。1人のアイドルとして、もっと挑戦したい」と思ったんです。振り返ってみると、我ながらすごい人生ですね（笑）。

「元NMB48のメンバーとして、ライブアイドル界の成功例になりたい」アイドル活動を続ける理由

――あきらめが悪いと自称する清水さんですが、広い意味で「職業アイドル」を貫き続ける原動力は何でしょうか？

清水 色々とあるんですけど、過去に48グループの一員だったのも理由にあります。48グループ出身の子がライブアイドルに転生しても、上手くいかないケースが多いんです。

最初は「元〇〇48の子だ」と盛り上がっても、本人が辞めてしまったり、ファンの方々から「またか」とそっぽ向かれてしまう空気感もあって。自分にブランド力があるかといったら、自信を持って言えません。でも、元NMB48のメンバーとして、ライブアイドル界の成功例になりたいし、大変ですけど、挑戦し続けることこそが私の原動力です。

――アイドルを辞めない覚悟が伝わってきました。

清水 夢はNMB48を超すことなので、それが叶うまでは辞めたくありません。私に強さをもたらしてくれた古巣ですし、感謝しているからこそ超えたいんです。

今の「One Last Bloom」でアリーナを満員にして、NMB48時代には人気メンバーしか乗れなかったトロッコで、アリーナの外周からファンの方々に笑顔をふりまくのが小さな目標ですね。

NMB48時代に立った京セラドーム大阪ほどの大きさの会場にはまだ辿り着けないけど、小さなライブハウスであっても自分たちで「どう盛り上げるか」を考えながら、全力のパフォーマンスを見せたいです。

プロデューサーとして自腹を切った経験で、お金に対する価値観も変わったので。間接的にですけど、ファンのみなさんがどれほどの犠牲を払って私たちに会いに来てくださるのか、今となっては身にしみて分かります。

――迷いなく、我が道を進んでいるんですね。

清水 そうですね。母の応援も、後押しになっています。じつは、私がプロデューサーとして自腹を切った時期に初めて「辞めたら」と言われたんです。でも、「娘はやっぱりあきらめが悪い」と分かっているみたいで、今は「やりたいだけやってみれば。今が幸せなら、頑張りな」と励ましてくれます。

普通の女の子に憧れる時期もあったし、友だちがSNSで夏祭りや花火大会に行ったと報告しているのを見ると、正直「いいなぁ」と思いますね。でも、みんなが遊んでいるときに立っているステージが私にとっての青春ですから。

最近では、事務所のスタッフさんに「120％でやらないと中途半端なまま」と念を押されていますし、遊ぶのも我慢して、全力でアイドルに打ち込んでいきたいです。

撮影＝深野未季／文藝春秋

（カネコシュウヘイ）