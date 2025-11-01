《新作》またクオリティ上がった！？【ローソン】沼落ち注意♡「コラボ商品」

【ローソン】のスイーツに、また新たな話題を集める商品が新登場！ 10月14日に新発売したのは、可愛いシフォンケーキの数々が人気の【MERCER bis（マーサー ビス）】が監修した「コラボ商品」。そこで今回は、コクのあるキャラメルに魅了されるスイーツを2つ紹介します。

このクオリティがコンビニスイーツ！？

MERCER bisといえば、ほろ苦いキャラメルソースがかかったシフォンケーキが代表的……ということで、今回のコラボ商品では秋らしいこっくりとした甘みのキャラメルが主役。「生キャラメルクッキーシュー」では、ザクザクのクッキーシュー・たっぷりホイップ・ほろ苦いキャラメルソースを組み合わせています。

甘すぎず苦すぎない絶妙なバランスが上品

キャラメルコーティングされたクッキーシュー、生地いっぱいに詰め込まれたホイップ、コクと甘みのあるキャラメルソース、3つの組み合わせは甘党向きにも聞こえますが、意外にも甘すぎることはなく、どこかほろ苦さを感じる上品な甘さのバランスです。キャラメルの風味が引き立つよう、ホイップは少しあっさりした仕上がりとなっています。

「どらもっち」も生キャラメル仕立てに

ローソンで人気のスイーツ「どらもっち」が「生キャラメルどらもっち」に大変身！ 公式サイトによると「北海道産生クリームで仕立てたミルククリームとビターで濃厚なキャラメルソースの2層仕立て」になっているようです。もっちり生地・ミルククリーム・キャラメルソースの組み合わせは、食べる前から大当たりな予感。

期待を裏切らない美味しさに感動！

@pan.oyatsuさんが「しっかり苦味感じる系のキャラメルで満足感高かった」とコメントするように、キャラメルソースのビターな風味がポイント。なめらかでクリーミーなホイップとねっとりとしたキャラメルの味わいは、コンビニスイーツであることを忘れてしまうような高級感と上品さです。

コンビニスイーツマニアたちが大絶賛する声も多い【ローソン】の「コラボ商品」。コク深いキャラメルの風味をとことん堪能できるラインナップとなっているので、見つけたらぜひ手に取ってみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる