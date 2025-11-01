朝、黒猫を抱っこした結果→まるで赤ちゃんのようで…愛にあふれた『幸せなひととき』が72万再生「本当に素敵」「まるでアニメの世界」と話題
抱っこされ幸せそうな猫ちゃんのまったりTimeが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は72万回を超え「赤ちゃんみたいやわ」「かわいいねこさん」「気持ちいいね」といったコメントが集まっています。
【動画：朝、黒猫を抱っこした結果→まるで赤ちゃんのようで…愛にあふれた『幸せなひととき』】
「赤ちゃんみたい」な甘え方に悶絶
Instagramアカウント「黒猫ラクロ」に投稿されたのは、飼い主さんとの朝のひとときを過ごす猫ちゃん。飼い主さんの腕の中にすっぽり収まっているのは黒猫のラクロさんです。赤ちゃんのように抱っこされ、ゆらゆらとあやされているようです。満足そうな表情のラクロさんを見ていると、心が温かくなります。
朝のあいさつは欠かせない！
ラクロさんは、普段作業場にいるのだそう。朝、飼い主さんが作業場にやってくると、ラクロさんは窓に付けられたハンモックから降りてきて「にゃーーーーん」と鳴いて、おはようのあいさつをしてくれるといいます。
飼い主さんと過ごす至福のひととき
飼い主さんのひざの上に乗ったラクロさんはすぐにゴロゴロとのどを鳴らすそうです。飼い主さんの腕にぎゅっと抱きついてぼーっとすることもあるのだそう。幸せをかみしめているのかもしれませんね。
ひざの上に乗ってすぐに寝てしまう日もあるというほど心から安心しきっているようです。時には、ひざの上から降りてくれないときや、声をかけても起きないときなど、甘えん坊な一面も見せてくれるのだそう。愛情たっぷりのまったり時間を過ごすラクロさんでした。
投稿には「大好きなパパにあやされてご満悦ね」「真っ黒な甘えんぼ可愛い～」「ゴロゴロ甘えてるね」といったコメントが寄せられています。
Instagramアカウント「黒猫ラクロ」では、ラクロさんのまったりした日常が投稿されています。
写真・動画提供：Instagramアカウント「黒猫ラクロ」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。