広島からドラフト７位指名を受けた高木快大（はやと）投手（２１）＝中京大＝が３１日、名古屋市内の同大学で田村恵スカウト部長（４９）、松本有史スカウト（４８）から指名あいさつを受けた。３年春のリーグ戦で完全試合を達成した最速１５３キロ右腕は、プロでも大記録達成を目標に掲げた。

秘めたポテンシャルはドラフト１位級だ。目指すは“鯉のミスターパーフェクト”。自身のラッキーカラーでもある赤色の帽子を笑顔でかぶった高木は、「試合前から１点も取らせる気はないですし、ヒットも打たせる気持ちもない。その結果、完全試合になればいいなと思います」とプロの舞台でも大記録達成を誓った。

しなやかな腕の振りから投じる最速１５３キロの直球が武器の右腕。３年春のリーグ戦、名城大戦で完全試合を達成し、その名をとどろかせた。「ゾーンに入るぐらい集中はしてましたけど、意外と客観的にも見られていて、落ち着いて投球できていた」と快投を振り返る。

しかし、昨年１１月に右肘を手術。今春のリーグ戦では復帰を果たすも、最終戦で再び同箇所を痛め、今秋は登板することなくドラフトを迎えた。

プロ入りへ最後のアピール機会を逃すも球団の評価は変わらなかった。担当の松本スカウトは、「順位は下になりましたが、どうしても欲しい投手でした」と説明。「（肘が）治れば活躍してくれると思う。日本を代表するような投手になってほしい」と大きな期待を寄せた。

すでにブルペン投球を再開しており、「８割ぐらいの力感」と順調に回復中。１月に予定されている新人合同自主トレまでのプランについては、「球団と相談しながらかなと思います」と焦らずまずは完治を目指す。

憧れの存在との対面も心待ちにした。目指す投手像は、カープの背番号１８を背負う森下。フォームも参考にしており、昨年には右腕の登板日を狙ってバンテリンドームへ観戦にも訪れた。「野球に関して、最初から最後まで全てのことを聞けたら」と早速、弟子入りを志願した。

完全試合を達成した試合では赤いグラブを使用。「自分は赤を身に着けると、いい方向に行くのかなっていうのは感じていました」とカープカラーとの縁を感じていた。４年時には投手ながらチームの主将を務めるなど、人間性も魅力の一つ。「毎年１０勝以上できるような球界を代表する選手もそうですけど、人としても愛される選手になっていきたい」。プロに入れば順位は関係ない。確かな実力を備える右腕が、広島で大きな花を咲かせてみせる。

【アラカルト】

◆高木 快人（たかぎ・はやと）

◆生まれ ２００４年３月１９日生まれ、２１歳。名古屋市出身。

◆サイズ １８０センチ、８０キロ。

◆投打 右投げ右打ち。投手。

◆球歴 ６歳から野球を始め、小３から大須パンサーズに所属。中学では軟式クラブチームのレークス名古屋でプレー。栄徳高を経て、中京大へ進学。１年春のリーグ戦では３勝１敗、防御率１．８４で新人賞を獲得。３年春のリーグ戦では完全試合を達成するなど、４勝１敗、防御率０．５１の好成績でリーグＭＶＰに輝く。

◆球種 ストレート（最速１５３キロ）、カーブ、スプリット

◆５０メートル走 ６秒３

◆遠投 １２０メートル

◆好きな歌手 ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ