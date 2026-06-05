女優・尾碕真花（25）と芸能事務所「オスカープロモーション」が退所をめぐって対立している一連の騒動で、尾碕の代理人を務める依田俊一弁護士が5日、オスカー側の反論に対する声明を発表した。尾碕は1日にSNSを通じて5月31日をもってオスカープロモーションを退所したことを発表。これに対しオスカー側は「マネジメント契約は現在も契約期間中」「解除に合意した事実はない」と反論していた。一夜明けた2日に、尾碕が退所