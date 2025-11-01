柿の好きな食べ方は？＜回答数 19,304票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第339回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「柿の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:柿の好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
柿と大根のサラダ
【材料】（2人分）
柿 1/2個
大根 5cm
<ドレッシング>
塩 適量
粗びき黒コショウ 適量
メープルシロップ 小さじ 1
レモン汁 1/2個分
【下準備】
1、柿と大根はそれぞれ皮をむき、大きさを揃えて薄切りにする。
【作り方】
1、ボウルに＜ドレッシング＞の材料を入れて混ぜ、柿と大根を和え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
