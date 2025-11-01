スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「柿の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:柿の好きな食べ方は？

・「柿の好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … そのまま 77%
・2位 干し柿 15%
・3位 サラダ 4%
・4位 ジャム 3%

※小数点以下四捨五入

19,304票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

柿と大根のサラダ


【材料】（2人分）

柿 1/2個
大根 5cm
<ドレッシング>
  塩 適量
  粗びき黒コショウ 適量
  メープルシロップ 小さじ 1
  レモン汁 1/2個分

【下準備】

1、柿と大根はそれぞれ皮をむき、大きさを揃えて薄切りにする。



【作り方】

1、ボウルに＜ドレッシング＞の材料を入れて混ぜ、柿と大根を和え、器に盛る。



(E・レシピ編集部)