オランダで29日、議会下院の総選挙が行われ、前回、第1党だった極右政党「自由党」が大きく議席を減らしました。中道政党「民主66」が躍進していて、新しい連立政権の主導権を握る見通しです。

オランダで29日に行われた下院総選挙は、ヨーロッパ各国で広がる極右勢力の動きを占う選挙として注目されました。

ロイター通信によりますと、開票率およそ99％の時点で、中道の「民主66」と極右の「自由党（PVV）」がともに26議席前後を獲得する見通しで、得票数で上回った「民主66」が連立交渉の主導権を握るとみられます。

「自由党」のウィルダース党首は、反移民・反イスラムを掲げる強硬な姿勢で知られますが、今年6月に政権から離脱して連立を崩壊させたことで批判を受け、今回は大きく議席を減らしました。