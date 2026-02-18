政治団体「日本自由党」に所属する田中裕太郎・東京都杉並区議会議員が2026年2月17日にXで、「昨日あたりから、議場の一画が臭う」と指摘した。特定の人物を指しているようにも読み取れ、この投稿に波紋が広がっている。「悪臭を議場に漂わせて出席者の集中を削ぐことは...」田中氏は17日、議場で撮影した自身の写真とともに、「昨日あたりから、議場の一画が臭う」と指摘。「臭い。耐え難い」と不快感を伝えた。「同意見の議員も