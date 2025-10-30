ワールドシリーズ第5戦

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に臨んだ。先発したブレイク・スネル投手は、初回にまさかの2者連続被弾。あっという間に2点を失い、球場のファンからは悲鳴。ネット上でも「やばい……」「いきなり2失点はあかん」と嘆きの声があがった。

勝ったチームが王手をかける第5戦。マウンドを託されたのは第1戦で先発したスネルだった。しかし初回、1番のシュナイダーに初球を左翼席へ運ばれ、球場からは悲鳴があがった。さらに、2番ゲレーロJr.にも2球目を完璧にスタンドへ運ばれた。

前日の第4戦を落としていたドジャースは、この日が今年ドジャースタジアムで行う最後の一戦。まさかの幕開けとなった。

わずか3球、試合開始1分での2失点。X（旧ツイッター）では「スネルどうしちゃったんだ……」「おいスネル何してるんだ」「おいおいスネル大丈夫かよ……」「スネルどうしたんだ」「打線、スネルを助けてあげて！」「切り替えよう！」「スネル大丈夫？」と心配の声があがっていた。（Full-Count編集部）