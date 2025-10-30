森保一監督率いる日本代表の守護神・鈴木彩艶（23）の「移籍話」がかまびすしい。

サッカー日本代表 森保一監督に「有名指揮官キラー（殺人者）」の称号…再脚光で世界から引く手あまた？

Jリーグ浦和の下部組織育ちのGK鈴木は、2024年2月にベルギーのシントトロイデンに移籍金6億円で移り、同年7月にイタリア・セリエAの中堅パルマに移籍金17億円で引き抜かれた。

「パルマは、守って守って（引き分けの）勝ち点1を積み上げながら残留するのが目標。常に劣勢を強いられるクラブでシュートをセーブしまくる鈴木の評価が高まった」（サッカー関係者）

ガーナ人の父と日本人の母との間に生まれ、身長190センチ・体重98キロの偉丈夫。日本代表でも正GKの座をキープ。英プレミアのチェルシーやマンチェスターU、ドイツのバイエルンMといった強豪が触手を伸ばしているといわれている。26日にはイタリアの老舗メディア「トゥット・スポルト」が「正GKとの契約延長が難航しているミラン（セリエA）が来季の正GKとしてスズキに白羽の矢を立てた」と報じて大きな話題となった。

ビッグクラブからの注目度アップに比例し、移籍金も右肩上がり。一部報道では「70億円」にハネあがったという。

欧州の移籍時期はシーズン終了後だが、年明けの「1月」にも移籍市場がオープンする。どのタイミングで、どこの国のどのクラブに新天地を求めるのが鈴木にとってベストなのか。元サッカーダイジェスト編集長の六川亨氏がこう言う。

「シーズン中の1月の移籍は、DF陣との連係不足などでパフォーマンス低下を招くリスクが大きいので避けた方がいい。来年5月24日のシーズン終了後、同年6月11日開幕の2026年北中米W杯で活躍して自身の価値を高め、より好条件で移籍するのがベストではないか。移籍先はリーグ全体のレベルが高い英プレミアやドイツの上位常連クラブを目指したい。欧州ナンバーワンクラブを決める欧州CLで揉まれることで鈴木自身のレベルアップにもつながっていきますからね」

上位クラブへの移籍は、日本代表にとってもプラスになる。鈴木の動向を森保監督も注視していることだろう──。

◇ ◇ ◇

ところで、サッカー界を騒然とさせている影山雅永・JFA技術委員長の“児童ポルノ逮捕”を受け、「森保監督にしてみれば、JFAの要職から影山氏がいなくなってホッとしているのでは」との声も上がっている。いったいどういうことか。２人はどのような関係だったのか。

