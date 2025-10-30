ÂçÃ«¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡Ä¡Ö¾åÅù¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼2.9²¯¿Í¡¢À¤³¦ÅªÂçÊª¤Î¹ÔÆ°¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¿¶Á
MLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë¡¢ÉÔËþ¤²¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿À¤³¦ÅªÂçÊª¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾åÅù¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°Íá¤Ó¤ëÂçÃ«¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¤À¤ï¡×¤È¡¢³¤³°¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè3Àï¡£1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«¤¬Êü¤Ã¤¿Èôµ÷Î¥389¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó118.56¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ì·â¤ËÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤ÎÄ¶¿Íµ¤²Î¼ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2.9²¯¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖBIEBER¡×¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅ»¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇÄ¾¸å¡¢¿Æ»Ø¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥µ¥à¥º¥À¥¦¥ó¡×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡£MLB¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ÔÆ°¤ÏÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤ê¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡Ö¾åÅù¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤â¼»ÅÊ¡ª¡×¡ÖÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°Íá¤Ó¤ëÂçÃ«¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¤À¤ï¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ë¾Úµò¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢2¤Ä¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ5»Íµå¤ÈÂçË½¤ì¤Ç¡¢±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤Ç¤ÏWS½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6²ó0/3¤òÅê¤²¤Æ¡¢6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶1»Íµå¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½é¹õÀ±¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë