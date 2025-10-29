野菜嫌いで好きなものばかりを食べる子供に、野菜を食べてもらうにはどうしたらいいのか。お茶の水女子大学特任教授の宮里暁美さんは「無理に食べさせようとすることはやめたほうがいい。成長すると食べることもあるので、深刻に受け止めないことが大切だ。ただ、野菜を食べてみようと興味を持ってもらう工夫はいくつかある」という。自身も3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 宮里暁美さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■野菜嫌いで“偏食”な3歳の息子

3歳児Kは、偏食だ。

好きな物は、エビフライ、ウナギ、卵焼き、そして肉類全般。ある日の夕食で、鶏もも肉のグリルをつくった。包丁を入れるといい感じに焦げ目がついた皮がサクッと切れた。我ながらうまそうだ。

YouTubeを視聴するKに、皿に盛ったグリルを見せると興奮気味に「おぉー！」と声を上げる。この日はYouTubeをすんなり見終え、食卓につく。親子3人で焼き立てのグリルを食べようとした瞬間。

「トット（Kは父である私をそう呼ぶ）は、食べないで！ Kがぜんぶ食べるんだから」

そう言うとKは母親にハサミでカットしてもらった肉を満足そうに口にした。何はともあれ、食べてくれてよかった。私は安心してビールを飲んだ。Kは気に入った物をたくさん食べる反面、そうでない物には見向きもしない。慎重な性格なのか、はじめての料理にはほとんど手を付けない。

そこで積ん読中の『定本 育児の百科（下）』（岩波文庫）のページをめくる。〈子どもの偏食〉と題された項にこのように書かれている。

〈栄養学的な偏食は健康によくないが、子どものかたよった食べ方は、本人の「好み」であって、健康をそこねるようなことは、この年齢ではない〉

そしてこう続く。

〈たいていの人間は食物の好ききらいがあるものだ〉

■保育園の給食では“野菜を食べている”

私は深く安心した。が、一瞬の安堵のあと、いや、と思い返す。野菜嫌いをなんとかしてなくては、と。

というのも、Kは便秘がちで、ウサギのフンのように硬くて小さな「コロコロうんち」が続く日がある。私たち夫婦は、その原因を野菜不足と睨んでいた。珍しく野菜を摂った翌日は、ふっくらとした太いうんちが出るからだ。何よりも親として、うんちがなかなか出ずに苦労しているKの姿を見るのはつらい。

野菜嫌いをどう克服するか。目下の悩みをお茶の水女子大学特任教授の宮里暁美先生に打ち明けた。宮里先生は、国立大学が運営するこども園の園長を日本ではじめてつとめたことでも知られる保育学者だ。

この悩みも宮里先生の質問からはじまった。インタビュワーとして、取材相手から質問を受けるのは妙な気分だ。

「Kくんは、保育園には通っているんですよね。給食の様子はどうですか？」

保育園からのお知らせを見ると家よりは野菜を食べてはいるようだ。推測だが、友だちがみんな食べるから、自分も、という気持ちになるのではないか。

■管理栄養士「納豆さえ食べていれば大丈夫」

「野菜の話は、よく相談を受けるテーマなんです。子どもが野菜を食べないことで、自分を追い詰めてしまう親御さんも少なくないです。自分の調理方法や、食べさせ方が悪いんじゃないかと悩んでしまうんですね。でも、以前出演したNHK・Eテレの『すくすく子育て』で、管理栄養士の太田百合子さんが『野菜が嫌いでも、納豆さえ食べていれば大丈夫。食物繊維が豊富な食品ですから』と語られたら、スタジオがホッと明るくなったんですよ。納豆でも大丈夫なんだって。Kくん、納豆はどうですか？」

納豆はまったく食べない。何度か勧めたのだが、3年間の人生で、たぶん一度も口を付けた経験がないはずだ。匂いが気になるのだろうか。「それは残念」と宮里先生は肩を落とした。ここから聞き取り調査の様相を呈してきた。

「では、白米は」

――食べます。

「お肉は主に何を」

――昨日は焼き鳥を食べていました。豚肉も牛肉もなんでも食べます。肉以外で好きなのが、エビフライとウナギです。

「ウナギですか。珍しいですね。トウモロコシは？」

――食べません。

「じゃ、ブロッコリー」

――も、ぜんぜん食べないですね。

「頑固ですね」

■3歳は“苦手な食べ物”がでてくる時期

再び肩を落とす宮里先生に私は、説明した。Kは、便秘気味なので、野菜でなくてもいいので、なんとか食物繊維を摂ってほしい。苦肉の策で、味噌汁や煮物に糸こんを入れている。Kは糸こんを「メンメン」「チュルチュル」と言ってよく食べる。そのため、週に2、3回は強引に献立に入れるようにしているのだ。

あとは、歯ごたえが気に入ったのか、最近、エリンギとレンコンを比較的口にする。宮里先生は、大きくうなずくと「素晴らしい」と私が照れるほど褒めてくれた。

「納豆がダメなら糸こんがある。エリンギでも、レンコンでもいいじゃないですか」

確かにそうだ。私はKに緑黄色野菜を食べさせなくては、と思い込んで視野が狭くなっていたのかもしれない。

「Kくんは、付け合わせのタマネギなんかは食べませんか？」と宮里先生は続ける。

――2歳頃まではよく食べていたんですけど、3歳くらいになってほとんど食べなくなってしまって……。

「それは3歳児あるあるなんですよ。2、3歳くらいから子どもの味覚や嗅覚が発達して、その過程で苦手な物が出てくるということは珍しくありません。ただ、それも成長とともに徐々に和らいできます。『いつかは食べられるようになる』と思って、深刻に受け止めないことが大切です」

■“野菜を隠した料理”は逆に警戒されてしまう

宮里先生が相談を受けたある母親は、子どもがニンジンを食べないことに悩んでいた。20種類以上の料理をつくったが一切手を付けようとしない。ハンバーグに野菜を練り込んでもダメだった。我が家でもハンバーグに細かくカットした野菜を入れた経験がある。しかしKはほとんど口を付けなかった。

写真＝iStock.com／inho Lee ※写真はイメージです（野菜を練り込む調理の一例） - 写真＝iStock.com／inho Lee

「野菜を料理に練り込む親御さんは多いんですけど、あまりお勧めはできません。うまくいけばいいんですけど、野菜が入っていることに気がつくと子どもが警戒して、ますます嫌ってしまう恐れがあるからです。それよりも、畑などに行ったときに目の前でキュウリなどをとってあげて塩や味噌をつけて出す。そんな体験がきっかけになり、野菜が好きになったという話はよく聞きますね」

重要なのは、きっかけづくり。そう指摘した宮里先生は、すぐに実践できる方法を教えてくれた。

「子どもを調理にかかわらせるととたんに食べるようになります。お皿を並べてもらったり、野菜をちぎってもらったり……それだけでも食べ物に対する興味は違ってきますよね」

■“自分で料理をつくった”経験を積ませるといい

Kは朝食もあまり進まない。だが、たまに妻が「卵をコンコンして、まぜまぜしよう」と声をかけると、Kはキッチンに急ぐ。母親と一緒に卵を割り、ボールでかき混ぜてつくった卵焼きなら、朝でもよく食べる。

なるほど。自分で「つくった」という実感が、食べるという行為につながっていたのか。だから、卵焼きがKの好物になったのかもしれない。近々、野菜で応用してみよう。

「あと気になるのは……」と宮里先生は、さらなる問いを投げかけた。「食事は家族一緒に召し上がっているのですか？」

我が家の夕食は、だいたい19時30分頃。私と妻、そしてKの3人で食卓を囲む。ただし、10分も大人しく座っていればいい方で、「『デンシャ』（KはYouTubeを『デンシャ』という）、見たい」と椅子を降りようしたり、「ママ、（食べる）お手伝いして」と母親の膝の上に座ろうとしたりする。

「あっ、それ、うちも同じです」

口を挟まずにはいられなかったのだろう。同席していた編集者のTくんも思わずといった様子で共感を示し、切り出した。本連載の担当を引き受けてくれたTくんも、3歳と1歳の娘を持つ悩み多き父親だ。

「途中で飽きてしまうのか。親の力を借りようとするんです。途中から親が、スプーンで口元まで持っていかないと食べてくれません」

■「シャキシャキの音を聞かせて」は効果的

我々の苦悩を和らげるかのように、宮里先生は微笑んだ。

「お2人はまだまだ大丈夫ですよ。ご飯をお子さんと一緒に食べているわけですから。私が子どもの食事でもっとも大切だと思っているのが、一緒に食事して『おいしいね』と一緒に味わってくれる人がいること。それは子どもにとってとても幸せな体験です。なかには、先に子どもに食べさせて、自分たちの食事は子どもが寝てから、というご家庭も少なくありません。忙しいなかで、子どもの食事を優先しようとするとそうなってしまうのかもしれませんが、親子がなるべく一緒に食卓を囲んだ方がいいと思います」

宮里先生の聞き取り調査は、Tくんに移行した。

「Tさんのお子さんも野菜は食べないんですか？」

――ちょっと食べますね。

「納豆は？」

――大好きです。

「それはよかったですね。枝豆は？」

――枝豆も大好きです。上の娘はずっとキュウリが嫌いだったんです。でも保育園の先生が「Aちゃん、シャキシャキの音、聞かせて」と言ったら、食べられるようになったんです。

「素敵な先生ですね。シャキシャキの音が、きっかけのひとつになったんですね」

■「おいしいからもらっちゃおう」と親が食べて見せる

Kも保育園でキュウリを食べた経験があったはずだが、家では手を付けない。納豆だけではなく、枝豆も一度だけ口に入れたものの、すぐに吐き出してしまった。食わず嫌いなのだ。納豆も枝豆もキュウリも苦にしない子を持つTくんに、私は軽く嫉妬した。

そんな私の思いをよそに宮里先生は話を続ける。

「親は『バランスよく、バランスよく』と言いたがりますが、まずは子どもの前で『おいしい』『おいしい』と食べればいいんですよ。それで『残さず食べなさい』ではなく『一口食べてみる？』と誘ってみる。食べないようなら『おいしいからパパがもらっちゃおうかな』と子どもに声をかけて、実際に食べて見せる。そんな親の姿を見れば、子どもはちょっと口を付けてみようかなという気持ちになるんです」

子どもと一緒に食卓を囲んで、会話する。それもきっかけづくりのひとつなのだろう。

「でも、焦りは禁物です。子育てに『こうすればこうなる』という単純な計算式はありません。食事だってそう。たくさんのきっかけをつくれば、野菜や苦手な物を食べられるようになるかもしれませんし、そうならないかもしれない。大人だって、明日からすぐ嫌いな物を食べられるようになるなんてこと、まずないじゃないですか」

宮里先生の言葉に深く納得した。Kがすぐに野菜を食べる秘策があるのなら、試してはみたい。しかし、自分の人生を振り返っても、人間はそんなに単純ではないと実感している。すべての子が野菜嫌いをたちまち克服できるような方法があるなら、すでにみんな実践しているに違いない。

気が楽になった。とりあえず、Kは、糸こんとレンコン、エリンギは食べる。それでいいじゃないか。〈たいていの人間は食物の好ききらいがある〉のだから。

山川 徹（やまかわ・とおる）

ノンフィクションライター

1977年、山形県生まれ。東北学院大学法学部法律学科卒業後、國學院大学二部文学部史学科に編入。大学在学中からフリーライターとして活動。『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』（中央公論新社）で第30回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。著書に『カルピスをつくった男 三島海雲』（小学館）、『最期の声 ドキュメント災害関連死』（KADOKAWA）などがある。最新刊に商業捕鯨再起への軌跡を辿った『鯨鯢の鰓にかく 商業捕鯨再起への航跡』（小学館）。

宮里 暁美（みやさと・あけみ）

お茶の水女子大学特任教授

国公立幼稚園教諭、お茶の水女子大学附属幼稚園副園長、十文字学園女子大学幼児教育学科教授、お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所教授、文京区立お茶の水女子大学こども園園長を経て、2021年より現職。専門は保育学。『ふしぎはっけん！たんきゅうブック かがく編／アート編』（文理）、『耳をすまして目をこらす 〜いろとりどりの子どものきもち〜』（赤ちゃんとママ社）、『思いをつなぐ 保育の環境構成』（中央法規出版）、『0-5歳児 子どもの「やりたい！」が発揮される保育環境』（Gakken）など、著書・監修書多数。

（ノンフィクションライター 山川 徹、お茶の水女子大学特任教授 宮里 暁美）