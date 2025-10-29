歌手の浜崎あゆみ（47）が10月28日、Instagramを更新。怒涛の2カ月間を振り返り、タトゥーが見えるリハーサルの様子や、本番後の抜け殻になった姿などを公開した。

浜崎はこれまで、Instagramで、野外音楽フェス「a-nation」のリハーサル風景や、エイベックスの松浦勝人会長との2ショットなどを披露。また、ハロウィンを楽しむ姿や、七五三の写真など、プライベートについても発信してきた。

タトゥーが見えるリハ風景や抜け殻となった姿を公開

10月28日の投稿では、「 9月と10月足して1週間ぐらいの速度で過ぎていった…。あたしが未来にニヤニヤする為の備忘録」とコメントし、19枚の画像を公開。「とんでもねー早朝スタートだった」とつづった自撮りショットや、車の中での写真、「本番終わりの抜け殻」とコメントした鏡にピースをする写真、さらに、肩のタトゥーが見えるリハーサルの様子をアップし、「そーいえば大トリだったなと」と、振り返っている。

この投稿にファンからは、「怒涛の2カ月！！ほんとたまには休んでね？？」「たくさんの写真で共有してくれてありがとう」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）