¡ÚÃæÆü¡ÛÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÅê¼ê£³¿Í¾å°Ì»ØÌ¾¡¡ÇØ·Ê¤Ë¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óÍê¤ß¡×¤È¡ÖËÜµòÃÏ²þ½¤¡×
¡¡º£µ¨¤ò¥»£´°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÃæÆü¤¬º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÅê¼ê£³¿Í¤ò¾å°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤ÇÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¡Ê£²£±¡áÀÄ³ØÂç¡Ë¤È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢£²°Ì¤ÇÝ¯°æÍêÇ·²ðÅê¼ê¡Ê£²£²¡áÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ë¡¢£³°Ì¡¦¼Äºê¹ñÃéÅê¼ê¡Ê£²£°¡á»Í¹ñ£É£ÌÆÁÅç¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£¾å°Ì£³¿Í¤¬Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£°£´Ç¯°ÊÍè¡¢£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°ºÇÄãÆÀÅÀ¤ÈÉÏÂÇ¤¬²ÝÂê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤ÆÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖÌî¼ê¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë²¶¤ÎÃæ¤Ç¤âà¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÏÍèÇ¯¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤äá¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬Åê¼êÊä¶¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤Ï£³£·ºÐ¤ÎÂçÌî¡Ê£±£±¾¡¡Ë¤Ç¡¢£³ÈÖ¼ê¤¬£³£µºÐ¤Î¾¾ÍÕ¡Ê£·¾¡¡Ë¡¢£´ÈÖ¼ê¤¬£³£¹ºÐ¤ÎÍ°°æ¡Ê£´¾¡¡Ë¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¤Î¾õ¶·¡£¤·¤«¤âº£µ¨£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾¾ÍÕ¤ÈÌø¤ÏÍèµ¨¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤ò½ü¤±¤Ð£²£°Âå¤ÎÅê¼ê¤Ç£±£°»î¹ç°Ê¾åÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¹¨¤È¶â´Ý¤Î£²¿Í¤À¤±¡£À¤Âå¸òÂå¤ÏµÞÌ³¤À¤±¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤Î´Ö¤«¤é¤â¡ÖÅê¼ê¿Ø¤ÎÊä¶¯¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍèµ¨¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦µÒÀÊ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡£³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï£´¡¦£¸¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é£³¡¦£¶¥á¡¼¥È¥ë¤Ø£±¡¦£²¥á¡¼¥È¥ëÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜÎÝ¤«¤é±¦Ãæ´Ö¡¢º¸Ãæ´Ö¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï£±£±£¶¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥¦¥Á¤ÎÂÇÀþ¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤â¾å¤¬¤ë¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤â¾å¤¬¤ë¤À¤±¤ËÅê¼êÎÏ¤Î¶¯²½¤Ï¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡ËÅê¼ê¤ò¾å°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿§¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ê°æ¾å´ÆÆÄ¡Ë¡£ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î²¬ÎÓ¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£²£°ËÜÎÝÂÇÄ¶¤¨¤ÎºÙÀî¡¢£±£·ËÜÎÝÂÇ¡Ê¥»£¶°Ì¡Ë¡õ£²£·ÅðÎÝ¡ÊÆ±£²°Ì¡Ë¤Î¾åÎÓ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤Î¥Ü¥¹¥é¡¼¤ÈÂÇ·â¿Ø¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤âÅê¼êÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£