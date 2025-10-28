【最大62％OFF】人気和風ファンタジー特集！『鬼の生贄花嫁と甘い契りを』『後宮の寵姫は七彩の占師』など話題の小説がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではスターツ出版の小説フェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『鬼の生贄花嫁と甘い契りを』や『後宮の寵姫は七彩の占師』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
後宮の寵姫は七彩の占師
■鬼の生贄花嫁と甘い契りを
セール特価：335円（50%OFF）
鬼の生贄花嫁と甘い契りを
赤い瞳を持って生まれ、幼いころから家族に虐げられ育った凛。あることがきっかけで不運にも凛は鬼が好む珍しい血を持つことが発覚する。そして生贄花嫁となり、鬼に血を吸われ命を終えると諦めていた凛だったが、颯爽と迎えに現れた鬼・伊吹はひと目で心奪われるほどに見目麗しく色気のある男性だった。「俺の大切な花嫁だ。丁重に扱え」伊吹はありのままの凛を溺愛し、血を吸う代わりに毎日甘い口づけをしてくれる。凛の凍てついた心は少しずつ溶け、伊吹の花嫁として居場所を見つけていき…。
■後宮の寵姫は七彩の占師
セール特価：275円（62%OFF）
後宮の寵姫は七彩の占師
異能一族の娘・翠玉は七色に光る糸を操る占師。過去の因縁のせいで虐げられ生きてきた。ある日、客として現れた男が後宮を蝕む呪いを解いて欲しいと言う。その気品漂う美男の正体は因縁の一族の皇帝・啓進だった！そんな中、突如賊に襲われた翠玉はあろうことか啓進に守られてしまう。住居を失い途方にくれる翠玉。しかし、啓進は事も無げに「俺の妻になればいい」と強引に後宮入りを迫ってきて…!? かくして“偽装夫婦”となった因縁のふたりが後宮の呪いに挑む――。後宮シンデレラ物語。
■愛を知らぬ令嬢と天狐様の政略結婚
セール特価：335円（50%OFF）
愛を知らぬ令嬢と天狐様の政略結婚
幼き頃に母を亡くした名家の娘・真白。ある日突然、父に政略結婚が決まったことを告げられる。相手は伝説のあやかし・天狐を宿す名家・華宮の当主。過去嫁いだ娘は皆、即日逃げ出しているらしく、冷酷無慈悲な化け物であると嘯かれていた。しかし、嫁入りした真白の前に現れたのは人外の美しさを持つ男、青葉。最初こそ真白を冷たく突き放すが、純粋無垢で真っすぐな真白に徐々に心を許していき…。いつも笑顔だが本当は母を亡くした悲しみを抱える真白、特別な存在であるが故に孤高の青葉。ふたりは“愛”で心の隙間を埋めていく──
■龍神と番の花嫁〜人魚の花嫁は月華のもと愛される〜
セール特価：495円（50%OFF）
龍神と番の花嫁〜人魚の花嫁は月華のもと愛される〜
青い瞳で生まれ、気味が悪いと虐げられ育った凍華は16の誕生日に廓に売られた。その晩、なぜか喉の渇きに襲われた凍華は客を襲いかけ、妖狩りに追われることに。凍華は人魚の半妖で、人の魂を求めてしまう身体だったと知らされる。逃げる凍華の元に「ようやく見つけた、俺の番」と、翡翠色の切れ長の瞳が美しい龍神・琉葵が現れ救ってくれた。人魚としての運命に絶望する凍華だったが「一緒に生きよう。その運命も含めお前を愛する」と、琉葵からの目一杯の愛情に、凍華は自分の居場所を見つけていき――。
■後宮異能妃のなりゆき婚姻譚〜皇帝の心の声は甘すぎる〜
セール特価：330円（50%OFF）
後宮異能妃のなりゆき婚姻譚〜皇帝の心の声は甘すぎる〜
「人の心の声が聴こえる」という異能を持つ庶民・朱熹。その能力を活かすことなく暮らしていたが、ある日餡餅を献上しに皇帝のもとへ訪れることに。すると突然、皇帝・曙光の命を狙う刺客の声が聴こえてきて…。とっさに彼を助けるも、朱熹は投獄されてしまうも、突然皇帝・曙光が現れ、求婚されて皇后に。能力を買われての後宮入りだったけれど、次第にふたりの距離は近づいていき…。『かわいすぎる…』『口づけしたい…』と冷徹な曙光とは思えない、朱熹を溺愛する心の声も聴こえてきて…!? 後宮溺愛ファンタジー。
※本ページで紹介する情報は、2025年10月28日12時現在のものです。
※本ページで紹介する情報は、2025年10月28日12時現在のものです。