YouTubeチャンネル「おかまもチャンネル」を運営する10万人登録YouTuberでファイナンシャルプランナーの秋山ひろ氏が、【保存版】定年1年前からやるべき手続き5つのチェックリスト／知らないと年金が減る!? というテーマで動画を公開した。



動画内で秋山氏は、視聴者から寄せられた「定年退職まで残り4ヶ月で、何から手をつけていいか分からない」という切実なコメントを受け、自身の退職経験を交えつつ“損しない定年準備術”を自身の言葉で解説した。



まず秋山氏は「今考えると、こういう準備しっかりしておけば、もらえるお金、しっかりもらって、損しなかったのにな」という実体験を明かしつつ、退職前後1年でやるべき5つの重要な準備について順を追って説明。

「退職金の受け取り方をまず考えてほしい。一時金でもらうのが税金面でお得な場合が多い」とした上で、「退職所得控除がめちゃくちゃでかい」と控除の重要性を強調。

「税金だけ見ると一時金の方がお得。人によって違うけど、控除が使えるなら一時金で！」と熱心に語った。



続いて健康保険について、「一番のおすすめはやっぱり子の扶養。健康保険料が0円になる。ただし収入制限には要注意」と具体的な選択肢と注意点を紹介。

「個人によりベストな選択肢は変わるので、市役所などで比較見積もり、試算するのが大事」と実体験を踏まえたアドバイスも添えた。



雇用給付の利用については「失業手当もらうか、働き続けるか。月給がなくなるストレスは想像以上」と率直に語り、「安定して、少しでも長く働いて給料をもらうことをおすすめする」と独自の視点を示した。



また年金制度に対しては、「国民年金は保険。お得になるかだけじゃなく長生きリスクへの備え。払えるうちは加入を検討して」と“年金は保険”という本質的な意義を訴えた。



最後に「確定申告は絶対やって！所得税がほぼ間違いなく返ってくる。10万円以上戻るケースもある」と実例で強調し、「スマホ操作が苦手でも役場で全て教えてもらえるから安心して」と視聴者の不安解消にも配慮した。



「今日の情報、ちょっとでも役に立ったならチャンネル登録してほしいな」と動画を締めくくった秋山氏。

定年前後で損をしないための実践的なノウハウを、FPならではの目線で惜しみなく伝えた内容だった。