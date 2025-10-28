この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で公開された動画『"いい人経営"の末路とは。優しい社長ほど会社を潰してしまう衝撃の真実を教えます。』で、りゅう先生と行動経済学の専門家・遠藤博士が「なぜ優しい社長が会社をダメにしてしまうのか」を徹底的に掘り下げた。



動画冒頭で「優しい社長を目指す人は多いけど、それが本当に正しいのか？」と、視聴者にも問題提起した。



行動経済学や心理学から見た“優しい社長像”へ、遠藤氏が痛烈指摘。



さらに日本の“美徳”とされる8つの価値観―「和をもって尊しとなす」「謙虚さ」「根性・努力至上主義」「空気を読む力」「年功序列・礼儀重視」「現場主義」「忍耐力」「真面目さ」―が、時に会社を沈める“悪習”となっていると徹底解説。「日本人がこういう人になりなさいよって育てられた人たちは、もう言うたら老害。古くなりすぎちゃったらアップデートされてない」と、遠藤氏は断言し、「言葉は時代と共に進化し、本質を見失った『美徳』はむしろ会社を蝕む」と警鐘を鳴らした。



特に「和を強要することで本音の対話やリーダーの意思決定が崩壊する」「謙虚さゆえに優秀な人が埋もれる」「根性論や真面目さが非効率を生みAI時代に適応できなくなる」と、具体例を挙げて分析。「過労死が世界共通語になるほど働きすぎが美徳とされてきたが、『目的なき我慢は危険しかない』」とも熱弁した。



最後は「優しい＝和を大事にする。和をもって尊しとなせ、あれほどクズな言葉はない」とまで断じ、「優しい社員はOKだけど、社長は対立と議論を恐れず意思決定すべき」と総括。