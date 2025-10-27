10月21日、高市早苗内閣が発足し、18名の大臣が任命された。国民へのアピールが鮮烈な側面と、ガラス細工のような党内バランスへの配慮、保守色を基調とした政策、国家の実現への模索――。こうした角度から、新内閣の顔ぶれを読み解いてみたい。【前編】では、小泉進次郎防衛相や林芳正総務相など、自民党総裁選を戦ったライバルたちの起用の意味について分析した。【後編】では、わずか2人の入閣に終わった女性閣僚人事の意味などについて読み解く。

「常識保守」を唱える片山氏

女性閣僚を見てみる。

2人入閣は、下馬評より少ない印象が否めない。高市首相も記者会見で「6人という事前報道があった」と苦笑した。ただ、起用した2人の存在感は、それを凌駕する。

まず、財務相を射止めた片山さつき氏は、女性初の財務省主計官でもあった。テレビの討論番組などで、矢継ぎ早に政策を論じる姿が印象的だ。高市首相は経済成長を重視する積極財政が看板である。片山氏は、財政規律を重んじる財務省で、トップダウンによる高市カラーの強力な推進者となり得るのだ。

一方、直言する論客であり、強い発信力は、政権内で軋轢と論争を巻き起こす可能性と裏表一体だ。また、この人事は、片山氏を次の女性首相候補の一人として浮揚させる意味を持つ。片山氏は「常識保守」を唱え、総裁選で高市氏を支援してきた。論功行賞の側面もあるだろう。

公明党に推薦を求めなかった小野田氏

さらに、高市色がより鮮明なのは、参院当選2回の小野田紀美氏の抜擢である。小野田氏は再選した3年前の参院選で、中道・リベラル色のある公明党に推薦を求めず戦った。これで一躍、名が知られた若手保守系議員である。

安倍晋三元首相は暗殺される前日の2022年7月7日、参院選の応援で小野田氏のもとに駆け付けた。そしてSNSで「自民党公認のみで戦い抜く小野田紀美候補。厳しい闘い、彼女の鋼の信念に会場は燃えました」と檄を飛ばした。

注目すべきは、小野田氏は経済安保のほか、外国人政策担当相を務めることだ。小野田氏は国会で在日外国人の不正や、規制が甘いと懸命に訴えてきた。不法滞在者対策などへの実行力に期待がかかる。

半面、増加する在日外国人への対応は、保守派とリベラル系で真っ向対立する先鋭的テーマだ。国会などで反対勢力による批判は不可避と見られ、激しい論争も予想される。推進力のアピールは時として、揚げ足を取られる危険とも背中合わせとなる。

また、外国人政策担当の首相補佐官として、松島みどり氏が官邸入りした。外国人問題への並々ならぬ政権の姿勢が見て取れる。

官邸に木原色が

女性閣僚が2人に収まったことと反比例するように、保守系の中堅・若手が着実に閣僚の座を射止めた。その一人、木原稔官房長官は、彗星のように現れて政権の枢要を占めた。これまで防衛政務官、国家安全保障担当の首相補佐官、そして防衛相を務めた。長身を折るように話す、丁寧な物腰の政治家である。

官邸では首相補佐官として元自衛隊幹部の尾上定正氏が就いた。これまで警察庁出身者が務めてきた内閣危機管理監に、増田和夫前防衛事務次官が抜擢された。官邸が早くも木原色に染まりつつある。木原氏は、高市首相が党政調会長時代、政策取りまとめの要となる事務局長を務めるなど、首相とは以前からタッグを組んできた。

地方創生担当、こども政策担当相の黄川田仁志氏は、先の総裁選で高市陣営の中核を担った。高市氏と同じ松下政経塾の出身で、海洋安全保障などに注力してきたホープである。同時に日本社会の良さを生かした弱者救済を掲げる。一方、高市氏の記者会見で司会を務めた際に「顔が濃い」と容姿を挙げて指名し、物議を醸したことがあった。

このほか、文部科学相の松本洋平、デジタル相の松本尚、経済安保担当相から経済財政担当相となって閣内に残留した城内実各氏らが、中堅・若手の保守人脈からの起用と言える。こうした閣僚の中には、論客と言うより、朴訥とした語り口が印象に残るタイプの政治家も目立つ。

生活格差是正や福祉、介護などを前面に押し出す保守系人脈の新閣僚も多い。これらは従来、個人の権利を守るべきとするリベラル系の看板政策であった。これに対し、保守派は、伝統的な地域社会といった共同体や絆を重視し、暮らしを守ることにつなげようとする。

人口減少や高齢化、常態化した物価高といった日本社会の現状を直視した時、保守回帰という現象が起きているならば、貧困対策や生活格差についても保守派によるアプローチが存在感を増しつつあるとの仮説が成り立つ。

官邸スタッフの顔ぶれ

さて、高市首相をより間近で支えるのは、官邸スタッフである。

衆参の官房副長官は、それぞれ尾崎正直、佐藤啓氏の両若手となった。ともに高市選対を担った。尾崎氏は財務省職員時代に官房副長官秘書官を務めたが、今度は副長官として官邸に戻った。佐藤氏は高市首相と同じ奈良県選出である。

事務の官房副長官は露木康浩前警察庁長官が就いた。内閣人事局長を兼任する。石破内閣では総務事務次官を経験した佐藤文俊氏だったが、岸田内閣以来、再びの警察庁出身者となった。高市カラーの政策である「スパイ防止法」や「国家情報局」などへの対応が背景にありそうだ。

首相秘書官は、筆頭に経済産業事務次官を経験した飯田祐二氏を起用。「半導体やAIといった基幹分野を牽引できる」「バランス感覚に優れる」（省庁筋）などの評がある。

防衛省枠の有田純氏は、高市氏が経済安保担当相だった時の秘書官である。また経産省から来た香山弘文氏も、経済安保に通じた人材として知られる。高市首相を取り巻く経済安保人脈がうかがえる。

財務省からは、主計局次長で社会保障担当の主計官だった吉野維一郎氏。石破内閣に引き続き、厚生労働省からも起用され、矢田貝泰之氏が務める。高市氏は「責任ある積極財政」を訴え、多額の財源を要する社会保障について、超党派による会議体の設置を提唱してきた。実際、社会保障費は、国家予算のうち大きな割合を占めている。野党の激しい追及を受けることも多い。国会論戦の鬼門であり、手厚い対応が求められる。

内閣官房参与には、第2次安倍政権で政務の首相秘書官を務めた経産省OBの今井尚哉氏を起用した。長期政権を築いたエッセンスが伝えられる。

なお、官邸には経産省、防衛省の各事務次官経験者、警察庁長官経験者が揃った。この3官庁の影響が濃くなりそうだ。

高市首相は21日の記者会見で「強い日本をつくるため、絶対に諦めない。1度ならず、2度敗れても、自民党総裁になることを諦めなかった」と述べた。その執念が、高支持率で発足した「高市劇場」を、期待感そのままに推移させることができるのか。臨時国会の与野党論戦は、固唾をのむ展開となりそうだ。

