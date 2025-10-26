付き合い始めて彼氏の本性を知ってしまうと、「こんな人だとは思わなかった……」と気持ちが冷めてしまうことってありますよね。特に、人の心があるのかと人間性を疑ってしまうできごとがあると、付き合い続けるのは難しいかもしれません。今回は、生理でデートをキャンセルしたら彼氏の言葉にあ然とした話をご紹介いたします。

生理を軽く考える彼氏

「私は生理痛が重いので、2日目は寝込んでしまうほどなんです。ちょうど彼氏とデートの日が生理とかぶってしまい、楽しみにしてたけど『ごめん、今日はちょっと行けないかも』と伝えました。すると彼氏は『生理くらいでデートを延期しろっていうの？』と言われあ然としましたね。ここまで思いやりのない人だとは……。逆に彼女が生理痛で体調不良なのに、無理やりデートをさせるのか、って話ですよね。

この瞬間、彼氏の本性を知ったような気がして、一気に気持ちが冷めました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 普通は予定が変更になったことよりも、彼女の体調面を心配しますよね。生理を軽く考えている人は、女性の体のことや生理といっても個人差があることをきちんと勉強してほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。