「おごられ派」「割り勘派」など考え方は人それぞれですが、デートに限らず男性から食事をごちそうされる状況は多いもの。イザというときにキチンとお礼を言えるかどうかで、相手に与える印象は大きく変わります。そこで今回は、10代から20代の独身男性172名に聞いたアンケートを参考に、「男性に『ごちそうしてよかった！』と思われるお礼の言い方９パターン」をご紹介します。【１】「次はもっと安いお店でいいからね？」と、会