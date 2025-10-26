【ABCマート】ツイステの世界が足元に♡限定ローファーコレクションが登場

ABCマートの『ABC SELECT（エービーシーセレクト）』から、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』をテーマにしたローファーコレクションが登場。2024年10月24日(金)より、一部店舗と公式オンラインストア限定で発売されます。前回は即完売した人気シリーズの待望の最新作♡今回は、アニメ版の世界観を表現した2モデルがラインナップ。推し活にもぴったりな特別な一足をチェックしてみて♪

ABCマート限定「ツイステ」ローファーの魅力

『ディズニー ツイステッドワンダーランド（ツイステ）』の世界を足元に落とし込んだ、ABCマート限定のオリジナルローファーがついに発売。

今回のテーマは、10月29日(水)よりディズニープラスで配信されるアニメ『ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスし、寮長「リドル・ローズハート」モデルと寮生モデルの2種類が登場します。

留め具にはそれぞれハーツラビュル寮のエンブレムを刻印。リドルモデルは高貴な金色、寮生モデルはダークなメタルカラーで、キャラクターの個性を美しく表現しています。

世界観を堪能できるPOP-UPも開催♪

発売を記念して、池袋サンシャインシティ店とアトレ秋葉原1店ではPOP-UPを開催。

ツイステの世界観を再現したフォトスポットやアクリルスタンドが設置され、等身大パネルとともにフォトブースとしても楽しめます。

店頭では特別展示されたシューズを間近でチェックでき、まるでツイステの世界に入り込んだような特別な体験を味わえます♡

商品情報と展開詳細

W5072DIS BUCKLE LOAFER 3【リドル(寮長)モデル】



価格：7,700円（税込）

サイズ：S（22.5～23.0cm）／M（23.5cm）／L（24.0cm）／XL（24.5～25.0cm）（カラー：BLACK/GOLD）

W5072DIS BUCKLE LOAFER 3【ハーツラビュル寮生モデル】



価格：7,700円（税込）

サイズ：S（22.5～23.0cm）／M（23.5cm）／L（24.0cm）／XL（24.5～25.0cm）（カラー：BLACK/GUNMETAL）

どちらのモデルにも、オリジナルデザインのシューズボックスとショッパーが付属します。

販売はABCマート一部店舗および公式オンラインストア限定。詳細はオンラインストアをチェック！

「ツイステ」×ABCマートで足元からときめきを

ファン待望の「ツイステ」ローファーは、日常に魔法のようなときめきを添えてくれるアイテム。

上品なデザインながら、キャラクターの世界観をさりげなく感じられる仕上がりで、コーディネートの主役にもなります。

お気に入りの寮を選んで、秋冬のファッションに遊び心をプラスしてみてはいかがでしょうか？特別な一足で、あなたの“推し活”がもっと輝きますように♡