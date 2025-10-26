山本が「呪怨」のパッケージ風に

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点8奪三振で2試合連続の完投勝利を挙げた。試合後、MLB公式は日本の人気ホラー映画「呪怨」風の山本の写真を投稿。自らもインスタグラムのストーリーズ機能を更新して反応していた。

9回を投げ切った山本だったが、初回からピンチを招いた。先頭のスプリンガーに左翼線二塁打を浴びると、2番のルークスにも左安打を許した。無死一、三塁のピンチを招き、3番のゲレーロJr.を空振り三振に仕留めた。4番のカークは一直、続くバーショは見逃し三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

3回にも先頭出塁を許し、カークに同点犠飛を浴びた。ただ、以降は凡打の山を築いた。9回105球を投げて4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。ポストシーズンでの2試合連続完投勝利は、2001年のカート・シリング以来メジャー24年ぶりの偉業だった。

試合後、MLB公式サイトは「呪怨」のパッケージのパロディ写真を公開。「10月、打者に悪夢を引き起こしている」と綴り、青白いホラー映画風の写真に赤縁の白文字で「山本由伸」と記されている。これに対し、山本も爆笑している顔文字を3連投して反応していた。（Full-Count編集部）