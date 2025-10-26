かつて「秒速で1億円稼ぐ男」や「ネオヒルズ族」として名を馳せた、実業家の与沢翼氏（42）が2025年10月25日、Xで「婚活アカウント 」への転身を宣言し、「未来のお嫁さん」を探すと明かした。

9月、タイで女性と破局 「奥さんを超えられる人はいない」

与沢氏は4月18日未明、Xに長文のポストを投稿し「仕事をやめてタイに来てから『覚せい剤』にどっぷりはまっていました」と告白し、元グラビアアイドルでモデルの妻・麻美さんが3人の子どもを連れて帰国したことを報告した。

与沢氏はその後、日本へ帰国。7月6日には精神病院に入院していたことを報告した。入院前は「妄想」の症状が出ていたとも明かし、離婚協議したことを明かした。

その後、9月18日に行ったYouTubeでの配信では、タイでの新生活に際し、女性と生活を始めるも、破局してしまったと告白。破局の理由を「たぶん俺が、その子に向き合おうとしなかったからですね」と説明し、「奥さんを超えられる人はいないからさ、俺の中では」と元妻への未練ものぞかせていた。

「条件は20代の独身女性です」「若い人といた方が...」

こうした中、与沢氏は25日にXで【彼女を募集します】と切り出した。

「今日から婚活アカウントに転身することにしました」とし、「若干批判が来そうですが、SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」宣言。「何もしなければ可能性もゼロなので、やってみることにします」とつづった。

「未来のお嫁さん」候補の条件については、「条件は20代の独身女性です」「なぜ20代に限定するかというと、若い人といた方が今後の精神的回復のためにいいのかなと思ったからです」と説明。

また、「理想は、普通の子 学歴とかキャリアとか不問」とし、「現在、無職の子とかいいですし、今は仕事してても将来的には仕事辞めて家庭に入りたい人が理想です」とした。

さらに、「顔重視というより、スタイルが良い方が好み」とも明かし、「元奥さんもそんな枠組みにいましたが、ジャンルで言うとグラビアみたいな感じが好きです」と続けた。

「遊びたいわけじゃないので、一人の人とだけちゃんと付き合います」

将来的には、タイでの同居を考えているとし、タイ在住の女性には「お茶兼ねて面接に来て欲しい」と呼びかけた。日本に住んでいる人の場合は、11月以降に日本で話をする機会がもたれるらしい。

また、「話してみて私のことが微妙でしたらお友達になるだけでも十分有難いです。その場合はお互いに友達誘って、飲み会とかできれば」とした一方で、「遊びたいわけじゃないので、一人の人とだけちゃんと付き合います」と強調。

さらに、「先着1名なので、早く決まって欲しいですが、1〜2年かかることは覚悟しています」、「やがては同棲して、お互いうまくいくなら結婚できるような人を探しています」と真剣さをアピールした。

交際後の暮らしについては「海外移住はすぐにできない方なら檜町ザタワーに無料で住んでもらっていいです。現在頂いている月家賃で110万円の家です」と説明し、「基本的に、旅行行ったり、ディナーしたり、一緒に遊べる人、残りの余生を楽しく主に海外で過ごせる人を探しています。これまでの人生で学んできたことの反省も生かします」。

自身と交際するにあたってのメリットについては、「たとえばですが、その女性が何かのお店とか開きたいとかあれば、その出店費用とかも出したりはできるはずです。生活費も全額出します」としている。