Amazon ¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³ÈÇ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£´ë²è¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ä¥¹¥Èー¥êー¤Î»þ·ÏÎó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×À½ºî¼Ô¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡§¥á¥¥·¥³¡Ê¸¶Âê¡§The Boys: Mexico¡Ë¡×¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¼óÅÔ¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¥É¥é¥Þ¡£¡Ö¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥Éー¡×¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¡¢¡Ø¥ªー¥ë¥É¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥¬¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢µÓËÜ¤ÏDC±Ç²è¡Ø¥Ö¥ëー¥Óー¥È¥ë¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¬¥ì¥¹¡¦¥À¥ó¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥ë¥³¥»ー¥ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥¯¥ê¥×¥¤Ï¡¢´ë²è¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À³«È¯ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ñ¤¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¬¥ì¥¹¤¬Áð°Æ¤ò¼¹É®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¡È³«È¯¡É¤È¤¤¤¦µÞÎ®¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤³¤ÎÀè¡Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥×¥¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÊª¸ì¤Î»þ·ÏÎó¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡Ù¥·ー¥º¥ó5¸å¤Î¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×ºîÃæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡Ø¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡§¥á¥¥·¥³¡Ù¤Ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º ¥À¥¤¥¢¥Ü¥ê¥«¥ë¡×¤¬2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Âç³Ø¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¤Ï¥·ー¥º¥ó2¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¸½ºß¤Ï¡¢Á°Æüëý¥É¥é¥Þ¡Ö¥ô¥©ー¥È¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤¬»£±ÆÃæ¤À¡£
