原宿系の独特なファッションセンスで一世を風靡した歌手・モデルのきゃりーぱみゅぱみゅ（32）。2023年に俳優・葉山奨之（29）と結婚し、翌年には第一子を出産。母としての歩みを始めたきゃりーは、今年10月中旬、夫とともにある事件の傍聴のため裁判所を訪れていたという。

【写真】「ピンク髪に真っ赤なダボダボパンツ」10月中旬、裁判傍聴に訪れたきゃりーぱみゅぱみゅと葉山奨之の仲良しツーショット

きゃりー夫婦の姿があったのは、東京都千代田区の東京高等裁判所。この日は、昨年に起きたある殺人事件の裁判が行われていた。傍聴席に居合わせた目撃者が語る。

「ふと傍聴席の最前列に座るピンク髪の女性が目に入り、よくよく見るときゃりーさんで驚きましたね。隣には夫の葉山さんが座っていました。『なぜこんなところに？』と疑問に思いましたが、2人とも真剣な眼差しで裁判の動向を見守っている姿が印象的でしたね。

きゃりーさんは、上には落ち着いた黒色のスウェットを着ていたのですが、下は真っ赤でダボダボのパンツを履いており、傍聴席でも一際目立っていました」

愛用の"ダボダボだる着"で…

この日、きゃりーはお気に入りのパンツを履いて裁判所を訪れていたという。芸能関係者が語る。

「業界内でも高く支持されているメンズブランド『Needles(ニードルズ)』のトラックパンツだと思われます。きゃりーさんはこのブランドのファンで、別の柄のセットアップやトラックジャケットもお持ちだとか。

トラックパンツは、2万円前後〜3万円台ほどで購入できるものが多く、毎年違うカラーリングを発表してはすぐに完売してしまうほどの人気ブランドです。きゃりーさんはこちらのパンツを数年間にわたって愛用しているようですよ」（芸能関係者）

歌手デビューから今年で14年を迎えたきゃりー。夫婦関係は良好で、お互いに仕事で多忙な日々を送るなかでも支え合っているようだ。2人が裁判所を訪れていた理由も、夫・葉山の仕事のためだったという。

「葉山さんは、裁判に関する作品への出演を控えており、最近は演技の勉強のために実際に裁判所へ足を運んでいるそうですよ。俳優が実際に足を運び、勉強をすることは珍しいことではありません。最近では『虎に翼』で弁護士、そして裁判官の役を演じた伊藤沙莉さんも実際に、裁判傍聴を通じて役作りに励んだそうで、裁判所が公開するウェブコンテンツ内でそのときのことについて語っていました。

普段から独特なセンスを活かしたファッションが多いきゃりーさんですが、今回の傍聴では、愛用する服の中でもなるべく落ち着いたものを、と気遣ってチョイスしたのでしょう」

葉山の所属事務所にも事情を聞くと、

「葉山の役作りとして、制作から指示を受けて裁判傍聴をさせてらっています。きゃりーさんもご興味があるということで、その日はマネージャー同行のもとで裁判を見学しました」

とのことだった。

裁判傍聴の際の服装は原則自由とされているが、今回、きゃりーが上着として黒色のスウェットを着用したのには周囲への配慮があったからなのかもしれない。裁判所でも"ファッションモンスター"として存在感を放っていたようだ──。