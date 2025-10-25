新宿の駅チカグルメ3選！　『サタデープラス』で紹介された絶品ラーメン・洋食・チーズグルメ

お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也さん、柴田英嗣さんらがレギュラーメンバーを務める『サタデープラス』（土曜7時30分〜9時25分、MBS/TBS系）は、身近なお得情報をお届けする朝の情報番組です。2025年10月25日に放送された「新宿に行ったら絶対コレ！グルメいっせーのーせ」のコーナーに、月刊誌『おとなの週末』編集者の戎（えびす）が登場！ 食べ歩きのプロや新宿グルメインフルエンサーと共に、“絶対外せない新宿グルメ”について語り合いました。番組で取り上げられたお店とともに『おとなの週末』Webで過去に公開した”戎イチオシのお店”をご紹介します。

激戦区新宿のベストオブラーメン『ナギちゃんラーメン』の「中華そば」

『ナギちゃんラーメン』中華そば 900円

●話題沸騰中の”ちゃん系ラーメン”

●スープは透明感があり、あっさりだけど深みがある

●つるっとした平打ち麺がスープによく合う

中華そば 900円

店名：『ナギちゃんラーメン』

住所：東京都新宿区歌舞伎町1-9-6 三経ビル1F

電話：03-3203-9177

営業時間：毎日24時間営業

交通：JR中央線ほか新宿駅東口徒歩7分

老舗洋食店の優しく温かい味『アカシア』の「ロールキャベツ」

●クラシックな雰囲気がたまらない、昭和38年創業の洋食店

●コンソメでもトマトでもない超濃厚ソースが絶品

●ミルキーで、キャベツの甘みの中に肉がギュッと詰まっている

ロールキャベツシチュー2貫とご飯 1250円

『アカシア』ロールキャベツシチュー2貫とご飯 1250円

店名：『アカシア 新宿本店』

住所：東京都新宿区新3-22-10

電話：03-3354-7511

営業時間：11時〜21時（20時半LO） ※金土日は〜21時半（21時LO）

休日：なし

交通：JR中央線ほか新宿駅東口徒歩3分

これでもかとチーズが溢れ出す『ハンバーグウィル』の「チーズインハンバーグ」

●滴る肉汁と、とろけるチーズがたまらない

●チーズ以外にも数種類のハンバーグが揃う

●ソースは3種類から選べる

ハンバーグ（モッツアレラチーズ・クリームマスタードソース）170g/1880円・200g/2080円

『ハンバーグウィル』ハンバーグ（モッツアレラチーズ・クリームマスタードソース）170g/1880円・200g/2080円 無料で付いてくる温泉卵を絡めると◎！

店名：『ハンバーグウィル』

住所：東京都新宿区新宿1-3-8 YKB新宿御苑ビル1F

電話：03-3354-7511

営業時間：11時半〜15時（14時半LO）／17時半〜22時（21時LO） ※土日祝は11時〜

休日：なし

交通：地下鉄丸ノ内線新宿御苑駅2番出口から徒歩2分

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】たっぷりのチーズが中から溢れ出すハンバーグ！新宿で絶対に外さない駅チカグルメ3選（2枚）