新宿の駅チカグルメ3選！ 『サタデープラス』で紹介された絶品ラーメン・洋食・チーズグルメ
お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也さん、柴田英嗣さんらがレギュラーメンバーを務める『サタデープラス』（土曜7時30分〜9時25分、MBS/TBS系）は、身近なお得情報をお届けする朝の情報番組です。2025年10月25日に放送された「新宿に行ったら絶対コレ！グルメいっせーのーせ」のコーナーに、月刊誌『おとなの週末』編集者の戎（えびす）が登場！ 食べ歩きのプロや新宿グルメインフルエンサーと共に、“絶対外せない新宿グルメ”について語り合いました。番組で取り上げられたお店とともに『おとなの週末』Webで過去に公開した”戎イチオシのお店”をご紹介します。
激戦区新宿のベストオブラーメン『ナギちゃんラーメン』の「中華そば」
『ナギちゃんラーメン』中華そば 900円
●話題沸騰中の”ちゃん系ラーメン”
●スープは透明感があり、あっさりだけど深みがある
●つるっとした平打ち麺がスープによく合う
中華そば 900円
店名：『ナギちゃんラーメン』
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-9-6 三経ビル1F
電話：03-3203-9177
営業時間：毎日24時間営業
交通：JR中央線ほか新宿駅東口徒歩7分
老舗洋食店の優しく温かい味『アカシア』の「ロールキャベツ」
●クラシックな雰囲気がたまらない、昭和38年創業の洋食店
●コンソメでもトマトでもない超濃厚ソースが絶品
●ミルキーで、キャベツの甘みの中に肉がギュッと詰まっている
ロールキャベツシチュー2貫とご飯 1250円
『アカシア』ロールキャベツシチュー2貫とご飯 1250円
店名：『アカシア 新宿本店』
住所：東京都新宿区新3-22-10
電話：03-3354-7511
営業時間：11時〜21時（20時半LO） ※金土日は〜21時半（21時LO）
休日：なし
交通：JR中央線ほか新宿駅東口徒歩3分
これでもかとチーズが溢れ出す『ハンバーグウィル』の「チーズインハンバーグ」
●滴る肉汁と、とろけるチーズがたまらない
●チーズ以外にも数種類のハンバーグが揃う
●ソースは3種類から選べる
ハンバーグ（モッツアレラチーズ・クリームマスタードソース）170g/1880円・200g/2080円
『ハンバーグウィル』ハンバーグ（モッツアレラチーズ・クリームマスタードソース）170g/1880円・200g/2080円 無料で付いてくる温泉卵を絡めると◎！
店名：『ハンバーグウィル』
住所：東京都新宿区新宿1-3-8 YKB新宿御苑ビル1F
電話：03-3354-7511
営業時間：11時半〜15時（14時半LO）／17時半〜22時（21時LO） ※土日祝は11時〜
休日：なし
交通：地下鉄丸ノ内線新宿御苑駅2番出口から徒歩2分
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。