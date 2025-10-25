¡Ö½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤ÏË¹»Ò¤¬É¬¿Ü¤Ë¡×¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ª¤¸¤µ¤óÌò¤Î²ÏÆâÂçÏÂ¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î¡È·àÅª¤ÊÊÑ²½¡É
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï±Ç²è¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¾¯¤·¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¶Ã¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î²ÏÆâÂçÏÂ¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡£¸ø³«¤«¤éÌó1¥«·î¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ45²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ç¡ÖÊâ¤¯ÃË¡×¡¢ÄÌ¾Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡ÉÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÊâ¤¯ÃË¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Çµï¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö·«¤êÊÖ¤·¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¯ÃÏ²¼Æ»¤òÊâ¤¯¡×¤À¤±¡ª
¡Ö¤¢¤ÎÊâ¤Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤É¤¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤¹¤ë¤«¤ò¡¢¹Í¤¨¤Æ¡£¤Þ¤ë¤Ç¤¿¤¤¾Æ¤·¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÌÏ©¤ËÌµ¿ô¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó·¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤ò¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²ÏÆâ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤½¤â¤½¤â¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼KOTAKE CREATE»á¤¬À©ºî¤·¤¿¥²¡¼¥à¤¬¸¶ºî¡£ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡È°ÛÊÑ¡É¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é8ÈÖ½Ð¸ý¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥ê¥ë¤È¶ÛÄ¥´¶¤ÇÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¡¢ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤Î¤¬±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡ÊÇÛµë¡§ÅìÊõ¡Ë¤À¡£
¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ï¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹Í¤¨È´¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖCG¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥²¡¼¥à¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
²ÏÆâ¤µ¤ó¤Ï1978Ç¯¡¢»³¸ý¸©´ä¹ñ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤Îµ²±¤Ë¤Ï¡¢Â¬ÎÌ»Î¤È¤·¤Æ¼ÂÄ¾¤ËÀ¸¤¤ëÉã¤ÎÇØÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È½ñºØ¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¸¶É÷·Ê¤Ê¤Î¤«¡¢ËÍ¤â¤Ä¤Í¤Ë¡Ø³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¤¤¤¦ºþ¤ê¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ï¡¢¿·³ãÂç³Ø¤Î±é·à¸¦µæÉô¡£
¡ÖÀã¹ñ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÇÁª¤ó¤À¿·³ã¤Ç¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¤ÏÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢²È¤Î2³¬¤«¤é½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤â14Ç¯¿·³ã¤Ç±é·à¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¡¢±é·à¿Í¤¿¤Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡£2011Ç¯¤Ë¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å2013Ç¯¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·àÃÄ¡ÖG¡¥GARAGE¡¿¡¿¡¿¡×¤ò´úÍÈ¤²¤·¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç½Ð±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£2021Ç¯¡¢ÌîÅÄ½¨¼ù»á¤ÎÉñÂæ¸ø±é¡ØTHE BEE¡Ù¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù¡Ê¡Ç23Ç¯¡¢TBS·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Çµï¤ÏÉñÂæ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÁ´¹ñÅª¤ÊÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÇË´é¤¹¤ë²ÏÆâ¤µ¤ó¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤â¡Ø´Ñ¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Á¤Ð¤ó´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÊ¡ª¡¡ºÊ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
Æ±¤¸·àÃÄ°÷¤Ç¤â¤¢¤ëºÊ¤Î¿¿°ÊÈþ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÉÑÈË¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö²ÈÄíÆâ¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï¤â¤Á¤í¤óºÊ¡£ºÊ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÏÃ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Èº«ÃîºÎ¼è¤äÄà¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡£
¡ÖÂ©»Ò¤È²á¤´¤»¤ëÁí»þ´Ö¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÃ»¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼Çµï¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤¨¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Î¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢£Æ¬¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤Á¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä
Â©»Ò¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î³èÌö¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¡ª¡Ù¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ë¹»Ò¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ï¤é¤ï¤é´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤«¤Ö¤ë¤ÈËÜÅö¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤ÏË¹»Ò¤¬É¬¿Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ÖÂ©»Ò¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³ËÍ¤ÎË¹»Ò¤ò¥Ñ¥Ã¤È¼è¤Ã¤Æ¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¤Î¤³¤¦¤Á¤ä¤Þ¤È¡¢¤³¤¦¤Á¤ä¤Þ¤È¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â©»Ò¤Ê¤ê¤ËËÍ¤Î»Å»ö¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆóµÜ¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÎ¡¢¿·³ã¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¤Ä¤é¤¯³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÍò¤Î¶Ê¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÆóµÜ¤µ¤ó¤È¤¤¤Þ¶¦±é¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ç¡Ø±ö¤³¤·¤ç¤¦¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Îºî¶È¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢Ë°¤¤º¤Ë¸«¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ê²Ã¸º¤Ï¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¼«Á³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£·×»»¤«·×»»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ç¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×
ÃÙºé¤¤ÎÇÐÍ¥¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢²ÏÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÆ³¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¼«¿È¤Ï±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¶áÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÏÆâ¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¤¤Ä¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡£
¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤ËÀèÇÚ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÈþ³Ø¤ÈÅ¯³Ø¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤º¤Ã¤È¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Î±éµ»¤â¡¢ÁêÅöÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿¿Ùõ¤ËÂ³¤±¤¿Àè¤Ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¡È·¿¡É¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿¦¿Íµ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ä¼Çµï¤Î·¿¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¿®Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉñÂæ¤ä¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡É¤Ç¤¹¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£º£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¡Ö²ÏÆâÂçÏÂ¡×¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£