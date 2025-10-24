LE SSERAFIM、1stシングル「SPAGHETTI」タイトル曲MV公開！BTSのJ-HOPEも出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMが、10月24日13時に1stシングル「SPAGHETTI」をリリースし、タイトル曲「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」のMVも公開した。

■ユニークな演出とメンバーの大胆なビジュアルチェンジに大反響

「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」のMVは、ユニークな演出とメンバーたちの大胆なビジュアルチェンジで大きな注目を集めている。5人のメンバーは、眉毛を染め、スモーキーメイクにオレンジ色のヘアカラー、初めて試みるミディアムボブのヘアスタイリングなど、新しい姿を披露し反響を呼んでいる。

MVでは、LE SSERAFIMが自分たちに熱狂する人々にスパゲッティを提供することで幸せにしている。これは、音楽でリスナーを楽しませる姿と似ている。また、フィーチャリングアーティストとして参加したBTSのJ-HOPEがMVにも登場し、強烈な存在感を放っている。J-HOPEは、華やかな照明とビートに合わせて、圧巻のラップを披露した。

今回のMVは、コ・ウォンテ監督が演出を担当した。有名な写真家として知られるコ・ウォンテは、LE SSERAFIMとともに初の映像演出を手掛け、新鮮な作品を完成させた。

食材が空中に浮いていたり、背景を2Dアニメーションのように表現したりと、様々な映像効果と演出が印象的だ。LE SSERAFIMは、所属レーベルSOURCE MUSICを通じて、「トマトソースを浴びるシーンを撮ったとき、まるでソースでシャワーを浴びた気分でした」とMV制作の様子を語った。

さらに、LE SSERAFIMのパフォーマンスは、MVの魅力を倍増させる。5人のメンバーは、スパゲッティのお皿と食卓をステージにして、パフォーマンスを繰り広げている。“歯の間に挟まった SPAGHETTI”“頭の中に入り込んだ SSERAFIM”など、直感的な歌詞をユーモアたっぷりに表現した動作が、パフォーマンスの「KICK（隠し味）」だ。

また、5人のメンバーの多彩な表情が、楽曲の楽しい雰囲気を引き立てており、観ている人を魅了する。LE SSERAFIMは、中毒性の高い音楽や、ウィットに富んだ振り付けと表情演技で、多くの人を虜にしている。

LE SSERAFIMの1stシングル「SPAGHETTI」は、絡まるスパゲッティのように、1度ハマったら抜け出せないようなLE SSERAFIMの魅力が盛り込まれた新曲2曲が収録されている。

タイトル曲「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」は、オルタナティブファンクポップジャンルの楽曲で、頭のなかでしきりにぐるぐると思い出されるLE SSERAFIMを、“歯の間に挟まったSPAGHETTI” に例えた。

SAKURAとHUH YUNJINが楽曲制作に参加しただけでなく、BTSのJ-HOPEがフィーチャリングアーティストとして加わり、LE SSERAFIMの新しい魅力が際立つボーカルとJ-HOPEのスタイリッシュなラップが調和し、聴く人を楽しませる。

収録曲「Pearlies（My oyster is the world）」は、HUH YUNJINがワールドツアーの仁川公演で語った言葉から誕生した楽曲で、ファンへの感謝の気持ちを込めたファンソングだ。

(P)＆(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SPAGHETTI」

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp

■【画像】MVの場面写真

■【画像】「SPAGHETTI」のジャケ写