¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û³°¤ì³°¤ì¤Ç¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤Î´üÂÔÂç¡ª¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£±°Ì¡¦ÂçÀî»ü±Ñ¤¬¡ÖËÌ»³Ï©Àþ¡×¤ÇÊâ¤à¥Ö¥ì¡¼¥¯¥í¡¼¥É
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¤Ç¡¢à³°¤ì³°¤ì£±°Ìá¤È¤·¤ÆÂçÀî»ü±ÑÅê¼ê¡Ê£²£±¡áÌÀÂç¡Ë¤È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÙÌÜ¤ÎÎ©ÀÐ¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ÎÆþ»¥¤Ç¤Ï¹Åç¡¢ºå¿À¤È¶¥¹ç¤·¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÊ¿Àî¡ÊÀçÂæÂç¡Ë¤Ç¤â¹Åç¤È¤ÎÃêÁª¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¼þÊÕ¤Ç¤ÏÂçÀî¤ËÁá¤¯¤â¡ÖàËÌ»³Ï©Àþá¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀî¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë£±£µ£°¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤¬»ý¤ÁÌ£¡£ÌÀÂç¤Ç¤Ï¼ç¤Ëµß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£Âç³Øµå³¦¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤È¿¤Ó¤·¤í¤ÏÁêÅö¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Í¡£ÍÞ¤¨¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤Ç¤â³«Ëë¤«¤é¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥óÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µåÃÄ¤ÏÂçÀî¤ò¤É¤¦µ¯ÍÑ¤·¡¢ÂçÀ®¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£¹¥Îã¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î°éÀ®Ë¡¤À¡£
¡¡ËÌ»³¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£¸°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ï£±£µ£°¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ë³«Ëë¤«¤éÍÞ¤¨¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢ÀèÈ¯¤Î¼ç¼´Åê¼ê¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÂçÀî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÏ©Àþ¤ÇÈôÌö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Àµß±ç¤Ç¼«¿®¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µåÃÄ£Ï£Â¤Î°ì¿Í¤â¡Ö¤½¤ÎÊý¤¬ËÜ¿Í¤ÈµåÃÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¤³¤¦ÊäÂ¤·¤¿¡£
¡Ö¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼åÅÀ¤Ïµß±ç¿Ø¤Ç¤¹¡£µåÃÄ¤â¤½¤ÎÅÀ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³°¤ì³°¤ì£±°Ì¤È¤Ï¤¤¤¨¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ëµß±çÅ¬À¤Î¤¢¤ëÂçÀî¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÂçÀî¤Ë¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Ï¤Þ¤ºµß±ç¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼åÅÀ¤òÊä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤â´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡Öµå¤Î¼Á¤«¤é¸À¤¦¤ÈËÌ»³·¯¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀî¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÇÚ¤¬Êâ¤ó¤ÀÆ»¤ò¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤éÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤¤ë¤«¡½¡½¡£