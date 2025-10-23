乾燥シーズンが到来！ 「ソフィーナ iP」の心強いミストとセラムをチェック
外はひんやり、室内はぽかぽか。一日のうちに環境の違いを感じる季節になりました。暖房の風や乾いた空気のせいで、気づけば肌がつっぱる…なんてことも増えていませんか？ そんな時に頼りになるのがSOFINA iPの「角層トーニングセラム」と「うるおい秒ミスト」です。
■「ソフィーナ iP 【薬用】角層トーニングセラム」30㎖ 6,600円（税込）
10月18日（土）に販売がスタートしたのが「ソフィーナ iP 【薬用】角層トーニングセラム」です。独自の角層透化技術により、角層細胞までうるおいで満たし、乾燥でくすんだ肌に透明感を引き出してくれる美容液。
とろみのある琥珀色のテクスチャーで、肌に馴染ませるとすっと浸透してくれました。「シミ・肌あれ・乾燥によるくすみ」という気になるポイントを一度にケアできるのが嬉しいですね。
■「ソフィーナ iP うるおい秒ミスト」50mL 1,980円（税込）
「朝しっかり保湿しても、なぜか日中に乾燥を感じる」。これは秋冬のあるあるではないでしょうか。「ソフィーナ iP うるおい秒ミスト」はメイクしたまま角層細胞までの補水が可能。
持ち運びに便利なサイズなので、オフィスや外出先でも違和感なく使用できます。いつでもどこでもシュッ！と秒で保湿できるミストはこれからの季節の必需品になりそう。
外の冷たい風にも、室内の乾いた空気にも負けない肌を！ そんな願いを叶えるためにも、この季節こそスキンケアの力を借りましょう。