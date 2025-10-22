「あんぱん」原菜乃華、プロポーズシーンしくじった「すっごい恥ずかしかった」

女優の原菜乃華（22歳）が、10月21日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。「あんぱん」でプロポーズされた時のシーンについて「うわぁ、しくじったなって思いました。すっごい恥ずかしかったです」と振り返った。



朝ドラ「あんぱん」で、高橋文哉と最終的には夫婦役として共演した原菜乃華が番組のゲストとして登場。原が「あんぱん」で高橋が演じる役からプロポーズされる時に、「私がむくんじゃって。指輪をはめるシーンがあるじゃないですか。あれ、いつもスッて入るんですけど、高橋さんがすごく頑張ってグリグリ、グリグリ。本編にも使われてて。うわぁ、しくじったなって思いました。すっごい恥ずかしかったです」と笑う。



高橋もあのシーンが少し手間取っているのが2人らしかったと話し、「薬指に指輪をはめるという行為が僕もお芝居で初めてだったからめっちゃくちゃ緊張してたんですよ」と語った。