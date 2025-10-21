とちぎテレビ

県内外で活躍する著名人に栃木県の魅力を発信してもらう「とちぎ未来大使」に２１日、俳優やアーティストとして活躍する足利市出身の山中柔太朗さんが就任しました。

とちぎ未来大使に就任したのは、足利市出身で俳優・アーティストの山中柔太朗さん２３歳です。

福田知事から委嘱状などが手渡されました。

山中さんは中学３年生のときに東京でスカウトされて以降、俳優として活躍するほか、５人組ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーとしても活動しています。

また、中学時代にサッカーで栃木県選抜に選ばれた経験もあり、母親の車で足利市から矢板市にある強豪の高校まで２時間かけて練習に通っていたエピソードも披露されました。

福田知事は、山中さんと地元サッカーチームなどの話題に花を咲かせながら、未来大使としての活躍に期待を寄せました。

（とちぎ未来大使・山中柔太朗さん）

「自分が頑張って影響力を上げてから、この仕事を受けたいなと思っていたので、実現できてうれしい。 免許を取得してから自分で運転して栃木県に帰ることがあり、友達と遊んだり、家族に会ったりする時間がリフレッシュする瞬間。東京に出てきてからも応援してくださったり、栃木県出身のファンの方が来てくださったりして温かくて、素敵な街だと思う」