「ブリーゼブリーゼは点数で勝負しない」 大阪・西梅田の“穴場”ガラガラ商業施設を徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTuberの霞さんが、自身のチャンネルで動画「【ガラガラ】一等地の商業施設なのに店がない？270億円をかけて大都会の駅前に建設『西梅田』の難あり超高層ビル【大阪】」を公開。大阪・西梅田のランドマークとして2008年に約270億円を投じて誕生した「ブリーゼブリーゼ（ブリーゼタワー）」について、その“人の少なさ”や施設の特殊性にスポットを当てた。
霞さんは「大阪駅を中心とする梅田エリアは常に人が行き交う活気の街。しかし、その一角・西梅田ブリーゼブリーゼは駅前にもかかわらず空間の活用に課題があり、他の梅田エリアと比べて全く別の空気感を持った施設となっている」と解説。自身が現地を訪れた体験を交え、「普通どの商業施設もレストランフロアに行けば活気があるものですが、ブリーゼブリーゼはとても静か」「梅田でこんなに人がいない、ゆっくりできる商業施設はなかなかない」と率直な印象を明かした。
ブリーゼブリーゼの設計・デザインやサステナブルな建築思想にも触れつつ、「駅前の超高層ビルなのに店舗数が圧倒的に少なく、シェアオフィスや教室・クリニックなどオフィス街らしさが色濃い」と分析。メインターゲットを“都市に暮らす大人の女性”とする一方、「VTuberイベントやトレーディングカード専門店など、ややターゲット層とはミスマッチな部分も見受けられる」と現場独自の空気にも言及。「経営がちょっぴり心配です」と、空きテナントの多さを案じる場面もあった。
だが霞さんは、「この場所は点数で勝負しない商業を選んでいることです」「1階から6階の大きな吹き抜けはイベントの箱であり、余白という価値でもある」「ショップ密度が低く見えるのも事実ですが、劇場や会議利用が重なると、途端に街路のようなにぎわいが生まれ、用途の重ね方で波を作り、街・梅田の働く人の生活動線と、反撃客の時間帯需要を取り込む設計をしているのでは」と独自の見解も示した。
動画のラストでは「私はこのブリーゼブリーゼの落ち着いた、ちょっとちぐはぐな雰囲気がとても気に入りました。店がぎっしりではないけれど、余白と文化で街に役割を持つ施設。このブリーゼブリーゼは、駅前の超高層ビルが生き残るための、もう一つの回答を見せてくれたような気がします」と締めくくり、視聴者に「あなたの行ってみたい場所をコメントで教えてほしい」と呼びかけている。
チャンネル情報
霞（かすみ）の探訪記は、あなたの「行ってみたい」に寄り添い、日本各地にある再開発都市やディープスポットを巡るチャンネルです。よかったら覗いてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントが動画作りのモチベーションになります...！