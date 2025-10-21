イキすぎた光と狂気のNEW浴体験！脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025

株式会社マルハンの東日本カンパニーが、「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”を提供するイベント「脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025」を開催！

2025年11月26日(水)から12月7日(日)までの10日間限定(※休館日あり)で、大田区蒲田の老舗銭湯「女塚温泉 改正湯」が、クリエイティブの力で劇的にアップデートされます。

2024年に初開催され好評を博したイベントが、さらにバージョンアップして帰ってきます！

脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025

「脳汁銭湯」は、「脳が喜ぶ体験」にフォーカスし、昔ながらの町の銭湯を舞台に、脳汁が出るさまざまな仕掛けと演出を施したイベントです。

この場所でしか味わうことのできない「光と狂気のNEW浴体験」を提供します。

企画監修には、クリエイティブディレクターのアフロマンス氏を迎え、旧き良き老舗銭湯を脳汁全開のクリエイティブ空間へとアップデート！

マルハン東日本が推進する、大好きなコトやモノを持って自分の時間を充実させている「ヲトナ*」たちを応援する「ヲトナ基地プロジェクト」の第5弾イベントとして開催されます☆

(* 「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた、「何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たち」を指すマルハン東日本の造語。)

タイトル：脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025

開催日程：2025年11月26日(水) - 12月7日(日)

※うち 12月1日(月)・4日(木)は休館

営業時間：14:00 - 22:30 (21:30 受付終了予定)

※混雑状況によっては、受付終了時間が早まる場合がございます。

開催場所：女塚温泉 改正湯 (東京都大田区西蒲田5丁目10-5)

料金：大人 550円／中人 200円／小人 100円

※カギ紛失防止の為、ロッカーの開閉に100円玉が必要になります

企画監修：アフロマンス／Afro&Co.

主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー

2024年11月に初開催され、10日間で4,457名が来場した人気イベントが、2025年は「いい風呂の日」に合わせてスタート！

銭湯という日常空間が、光やアート、音、テクノロジーによって非日常の空間へと変貌します。

※画像は2024年開催時のものです。

独創的なエンターテイメント企画を生み出すクリエイター、アフロマンス氏が企画監修を担当。

「泡パ」や「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」など、数々の話題のイベントを手掛けてきたアフロマンス氏。

「2025年は、あの熱狂の“続編”。巨大な脳みそがまたぐ銭湯、動く壁画、LEDのれんやネオン演出といった要素を継承しつつ、新たな仕掛けも追加します。湯けむりと光が交わる空間で、あなたの感覚をもう一度、自由に解き放ってください。」とコメントしています。

主催：マルハン東日本カンパニー ブランド戦略部 仲 奈稚氏

「ヲトナ基地プロジェクト」の責任者を務める仲 奈稚氏。

「今回の老舗銭湯では、静かで癒しの場として親しまれる空間に、光の演出で湯面を鮮やかに彩る仕掛けや、湯船に驚くほど大量に何かを浮かばせるユニークなアイデアを導入します。視覚、触覚、聴覚など5感のすべてで楽しむ新しい銭湯体験を提案することで、非日常の驚きを創りたいのです。」と語っています。

「ヲトナ基地プロジェクト」とは

マルハン東日本が2024年4月より始動した、次世代のファン獲得・育成を目指すプロジェクト。

「何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たち＝ヲトナ」たちが、子どもの頃のようにワクワクした気持ちで楽しいことを企てる「基地」のような場所にしたいという思いが込められています。

あらゆる人の「好き」というまっすぐな気持ちを応援・肯定するブランドであることを広く訴求し、特にZ世代を中心とした次世代ファンの獲得・育成への貢献を目指しています！

日常と非日常、リラックスと興奮、伝統と革新が交錯する実験場「脳汁銭湯」

バージョンアップした2025年は、どんな“NEW浴体験”が待っているのか、期待が高まります！

コンテンツの詳細やオリジナルグッズなどの情報は、今後の発表をお楽しみに☆

マルハン東日本カンパニーが開催する「脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025」の紹介でした。

