松浦悠真が解説「高温予報の対象は沖縄・奄美のみ」に―「季節は着実に進行、寒気も本格化」

気象YouTubeチャンネル「マニアック天気」で、気象予報士の松浦悠真さんが「【早期天候情報】沖縄・奄美は顕著な高温続く 10月下旬も真夏日あり」と題した動画を配信した。動画では10月20日に発表された高温に関する早期天候情報について詳しく解説し、「ようやくこの早期天候情報が発表される地域というのがだいぶ縮小されまして、南西諸島のみということになりました」と、全国的に出されていた高温情報が、今回は沖縄・奄美に限定された現状を報告した。



一方で、「その他の地域も高温低温の傾向はやっぱりあります」として、各地の気温傾向にも言及。沖縄地方や奄美地方については、「10月26日頃からかなりの高温の予想となっております」とし、特に那覇では週末まで30度以上の真夏日が予想されていることや、最低気温も高めで蒸し暑さが続く見込みを伝えた。



高温の要因について松浦さんは、「日本付近は寒気が入りやすい状況ですけど、南海上の熱帯高気圧の勢力が依然強いため、沖縄や奄美では高温が続いている」と分析。また、「高いといっても850ヘクトパスカルの気温は15度ぐらいですが、海面水温が高いため、地上気温は上がりやすい状況」と、気象データを交えながらわかりやすく解説した。



一方、北日本から西日本では高温の警戒情報対象外となっているが、「朝晩と昼の気温差が大きくなっていくのかな」と指摘。北海道や東北、甲信地方では最低気温がひと桁や0度台まで下がる場所もあり、「札幌では27、28日は雪の予報になっていて、初雪の可能性もあります」と述べた。



松浦さんは「これまで全国的に出ていた高温情報が南西諸島だけになってきたことで、季節が着実に進んでいることを実感できる」としつつ、「北海道などは積雪の地域もありますので、スタッドレスタイヤなどの交換も早めに行っていった方がいい」と視聴者へ呼びかけた。



動画の最後には、「マニアック天気では早期天候情報など天気の解説を詳しく行っています。メンバーになって超マニアックな情報を受け取ってください」とチャンネル登録とメンバーシップへの参加を呼びかけ、締めくくった。