大阪万博「セルビア館」で訴訟合戦…！「下請け」「仲介業者」「外資元請け」それぞれ激怒「工事費未払いの責任は誰にあるのか」

10月13日、6ヵ月にわたり開催された「大阪・関西万博」が幕を閉じた。閉幕直前の9月中旬からは連日20万人超の来場者が殺到、総来場者数は2500万人を突破。吉村洋文大阪府知事も「大成功」をアピールした。

しかしその裏で、万博によって窮地に立たされている人たちがいる。海外パビリオンの工事を担当した下請け業者たちだ。なぜ、未払いは発生したのか。現場の悲痛な声を取材した。

前編記事『「大阪万博」の「工事代金未払い問題」はいまだ解決せず…！下請け業者が嘆く「大手ゼネコンはパビリオン建設から逃げ出した」』より続く。

「監督のいない野球チーム」状態

アンゴラ館以上に複雑化しているのがセルビア館だ。セルビア館は、フランスに本社を置く「GLイベンツジャパン」から大阪の建設会社「レゴ」へと発注が下り、この「レゴ」が下請け業者に工事を振り分けた。GLとレゴは他にドイツ館も担当していた。

セルビア館の下請け業者・B氏が明かす。

「工事に携わるようになったのは今年1月頃です。完成予定は3月末でしたが、現場を見て啞然としました。まず、現場をまとめる監督役がいない。どの業者が何の作業をしてどこまで進めているのか、共有すらされていなかった。監督のいない野球チームのような状態です。

仕方なく、まずは現場を指揮する監督役となる業者を入れ、全体をまとめる作業から始めた。このままでは工期に間に合わないと判断し、24時間3交代制で工事を進めていました。GLが急遽海外から呼び寄せた職人たちも参加していましたね」

そしてやはり、セルビア館でも下請け業者に対する未払いが発生した。

仲介業者が元請けを訴えた

「現場のあまりのメチャクチャぶりに、うちを含めた複数の下請けが撤退を検討した。それでもレゴからは『開幕に間に合えば、必ず（GLが）払ってくれる』と言われていたので、必死の思いで作業を進めました。

結局、3月末という工期には間に合わず、開幕直前での工事完了となった。しかし、開幕後の5月になっても工事費が振り込まれず、レゴに連絡すると『GLから入金がされていない』と説明されました。うちの未払いは約1500万円。仲間の下請け業者も合わせると、2億円近い未払いが確認できています」

セルビア館の未払い問題は、責任の所在を巡って現在も混乱が続いている。今年8月、レゴはGLに対してセルビア館とドイツ館の追加工事費用約3億3000万円を求めて提訴。未払いの原因はGLにあると訴えたのだ。

だが、セルビア館の一部下請け業者からは、こんな疑念も出ている。

「当初、レゴがGLと契約した工事費用は合計で約6億3000万円。レゴはそこに追加工事が発生し、13億円以上にまで膨らんだと主張しています。ただ、我々下請けに入ってきている話だと、GLはレゴに対し、すでに10億円近い工事費を支払っているそうです。

本当に13億円まで工事費が膨らんだのか……。レゴの主張の根拠は我々にはわかりませんが、10億もらっているのなら早く未払い金を払ってもらいたい」（別の下請け業者）

食い違う業者の主張

下請け業者はレゴが中抜きをしたのでは、と疑っているわけだ。そこで本誌は、レゴの社長に取材。すると、こう反論した。

「確かにGLから約10億円の入金はありますが、そのうえで下請け業者さんに対して支払うはずの3億2800万円が不足し、提訴に至った。工期が短いなか、変更に次ぐ変更で工事費は間違いなく高騰しました。実際、GLには通帳や費用の明細も提出しています。

一部の業者が疑いを持っているのは知っていますが、それはGLがうちと下請けを分断させるための画策です。私が工事中に車や家を買ったという根も葉もない嘘すら流れていますが、うちは借家です。もし私が工事費を私的流用しているなら横領で刑事告訴したらいい。私自身、自宅の家賃も払えないほどの困窮状態にあります」

一方、GLイベンツジャパンは本誌の取材に文書でこう回答した。

「当社は、特定の相手方契約当事者に対して債務が存在しないことの確認を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しております。本件については係争中につき、詳細については指し（ママ）控えさせていただきます」

行政は「立て替えできない」と主張

万博協会の副会長も務める吉村洋文・大阪府知事は、未払い問題について会見で「民間同士で処理される問題」と語り、府が立て替えることは難しいとの見解を示した。万博問題に詳しい建築エコノミストの森山高至氏はこう指摘する。

「万博の未払い問題には複数のパターンがありますが、いずれにしろ、そのほとんどは公共事業です。今回の万博は海外パビリオンの建設が遅れており、知事自身も何とかしてほしいと建設業者に懇願していた。その結果として人の好い下請け業者が騙されたわけですから、間違いなく行政にも責任があります」

アンゴラ館の下請け業者である前出のA氏が悲嘆する。

「もう行政や協会に未払い金を払ってくれとは言いません。ただせめて、融資を受けられるよう支援だけはしてほしい。利子だってきちんと払いますから……」

はたして大阪万博は本当に「大成功」だったのか。跡地で解体を待つ各国のパビリオンからは、下請け業者の怒りと混乱が怨念となって立ち上っている。

「週刊現代」2025年10月27日号より

