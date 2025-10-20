青森県八戸市議会の藤川優里議員（45）が2025年10月17日、自身のインスタグラムを更新し、「六市スポーツ交流会」への参加を報告した。

「贅沢なスポーツの秋を堪能させていただきました」

藤川氏は「40年以上の歴史を持つ六市スポーツ交流会に参加してきました」と切り出し、「先輩議員数人に聞きましたが、皆さん『私が当選したときにはもうあったけど、わからない』と仰られたので詳細は不明ですが、私の父が初当選した時にもすでに開催されていたということでだいたい40年。当時の競技は野球。後に怪我人が増えたからとパークゴルフになり、今年はグラウンドゴルフでした」と紹介した。

今回の開催地は八幡平市とのことで、「八幡平の美しい自然の中、パーティにも恵まれ、和やかで笑い声の絶えない贅沢なスポーツの秋を堪能させていただきました」と振り返っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ボーダーの長袖とスカート、黒いニーハイソックスをあわせたコーデ。髪をなびかせ、ナイスショットを繰り出す姿を披露していた。

藤川氏は2007年、八戸市議選で初当選。「美人すぎる市議」として注目を集めた。25年6月3日の市議会定例会で議長に選出され、八戸市議会で初の女性議長となった。