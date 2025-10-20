＜動意株・２０日＞（大引け）＝ＪＤＳＣ、Ｆ－ブレイン、ＴＭＮなど
ＪＤＳＣ<4418.T>＝ストップ高。この日、ソフトバンク<9434.T>を割当先とする第三者割り当てにより１６０万株の新株式を１１月７日を払込期日として発行し、資本・業務提携すると発表しており、これを好感した買いが入っている。両社はこれまでもＡＩ関連ソリューションや、ソフトバンク子会社であるＧｅｎ－ＡＸのＡＩソリューションの開発などにおいて技術面及び人材面で連携してきたが、資本・業務提携を行うことで、ＡＩ領域における中長期的な戦略パートナーとして協働し、ＡＧＩ（汎用人工知能）時代を見据えて、最先端ＡＩ技術の社会実装を加速させるのが狙い。第三者割当増資により調達する資金１４億８３５８万円は、人材投資及び経営基盤の強化にあてる方針だ。
フーバーブレイン<3927.T>＝急反発。２０日寄り前に、同社が展開するＰＣログ管理ツール「Ｅｙｅ“２４７”Ｗｏｒｋ Ｓｍａｒｔ Ｃｌｏｕｄ（アイ２４７ワークスマートクラウド）」が、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>子会社のプラリタウンが運営する法人向けＤＸ・デジタル化プラットフォーム「ＰｌａｒｉＴｏｗｎ（プラリタウン）」での提供が始まったと発表しており、サービスの普及を好感した買いを引き寄せている。Ｆ－ブレインが提供するアイ２４７ワークスマートクラウドは社員のＰＣ操作ログを１分単位で自動収集。業務の可視化や労務管理、情報漏洩対策、ＩＴ資産管理をワンストップで実現するという。
トランザクション・メディア・ネットワークス<5258.T>＝強含む。前週末１７日の取引終了後、札幌圏の地域マネー「ＳＡＰＩＣＡ（サピカ）」の決済サービスをローソン（東京都品川区）に導入したと発表しており、材料視した買いが入っている。同サービスの導入により、北海道のローソン全７２８店舗（８月末時点）でサピカによる支払い及びチャージが可能となる。
ユニバンス<7254.T>＝物色人気でストップ高。前週末１７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績について、売上高が従来予想の２４２億５０００万円から２８０億円（前年同期比１．０％減）、営業利益が８億円から２１億円（同５．１％減）、最終利益が５億３０００万円から１１億円（同４２．０％減）に上振れて着地したようだと発表しており、材料視されたようだ。主にアジア拠点でのユニット及び日本拠点での部品の販売が計画を上回り、為替も想定より円安で推移した。一方、子会社の遠州クロムの工場敷地内における土壌及び地下水汚染への対応に関する環境対策引当金などの特別損失を５億８０００万円計上する。
ＭＴＧ<7806.T>＝５日ぶり急反発。前週末１７日、美容ブランド「ＲｅＦａ（リファ）」に新たなブランドライン「ＲｅＦａ ＭＯＮＴＥＣＡＴＩＮＩ（リファモンテカティーニ）」を加えたと発表しており、ラインアップの拡充が将来的な業績向上につながることを期待する買いを引き寄せている。新次元の美しさを提供する同ブランド第１弾となる新商品８アイテムは、ＲｅＦａブランドの旗艦店「ＲｅＦａ ＧＩＮＺＡ」のオープンにあわせ、１１月１５日から展示し予約を受け付ける。１２月１０日から販売する。
フィードフォースグループ<7068.T>＝急伸。同社は前週末１７日の取引終了後、２６年５月期の連結業績予想の上方修正を発表。これを好感した買いが優勢となっている。今期の売上高予想は従来の見通しから１億５８００万円増額して５０億８１００万円（前期比１６．２％増）、最終利益予想は２億５２００万円増額して１４億５２００万円（同４４．９％増）に引き上げた。プロフェッショナルサービス事業の売り上げが想定を上回って推移したという。繰延税金資産の計上による影響も反映した。
