一家に一台の必需品に認定。ガラス割りからSOS信号まで対応する高照射LEDライト
さまざまな状況に対応できて、非常時でも安心感があるLEDライトは、できれば1本持っておきたいもの。
大停電で電気が使えないなど、現代の生活に欠かすことができないインフラを失ってしまうと、夜の暗闇は恐怖の対象となってしまいます。
現在、販売中のタクティカルライト「EA25」は、握りやすく使い勝手の良いサイズ感にも要注目の多機能ライト。ぜひ、チェックしておいてください。
最大3,000ルーメンの大光量
「EA25」は、10ルーメンのエコモードから、3,000ルーメンのターボモードまで、明るさの切り替えが5段階。あらゆる状況で最適な光量を選択することができます。
特にターボモードは、真っ暗闇の中でも昼間のような明るさをもたらすことができる大パワーを誇っており、危険な状況に陥ったときに、その本領を発揮してくれるはずです。
ちなみに電池の持続時間は、エコモードなら227時間（丸9日間）、ターボモードでも2.6時間は連続点灯できる容量となっています。
このタフな電源を支えているのは、大容量5,000mAhの汎用リチウムイオンバッテリー。USB-Cポートで充電可能な21700リチウムイオン電池は、通販サイトなどで購入することができます。
頑丈、かつ持ちやすいタフボディ
航空機グレードのアルミニウム合金で作られた軽量なボディは、同時に頑丈さも獲得。1メートルの高さから落下させても問題ないとアピールされています。
さらに、IPX-8相当、最高グレードの防水防塵性能を備えているので、雨はもちろん、水中での使用もできるスペックとなっています。
また、光源を守るクラウン状のフードは、ガラスブレーカーとしても機能するもの。
車のドアが開かなくなってしまっても、ウィンドウガラスを割って脱出することが可能になっています。
防犯に役立つストロボモード
他にも、目眩ましとして防犯に役立てたり、傾いた家の中などに閉じ込められてしまったときの救難信号として使える、ストロボモードやSOSモードも搭載。
非常事態時の生存率を確実にアップできる実力を備えたLEDライト「EA25」は、いかなる状況でも活躍してくれる頼もしい相棒として、大きな安心感を与えてくれることに間違いはありません。
「EA25」について詳細を知りたい人は、まずは以下のリンク先をチェックしておきましょう。
