森崎ウィンとSnow Man向井康二が「タイ」を激押し！『しゃべくり007』でおすすめ旅行プランをしゃべくりメンバーにプレゼン

10月20日21夜から日本テレビ系で放送される『しゃべくり007』に、森崎ウィンとSnow Man向井康二が登場することが発表された。母がタイ人の向井と隣国ミャンマー出身でタイにも馴染み深い森崎が、おすすめ旅行プランをしゃべくりメンバーにプレゼンする。

■タイに精通する2人が猛プッシュする観光スポットを続々紹介！

年間観光客数3000万人超え、大人の女子旅で人気急上昇中のタイ。今回はタイ国政府観光庁がSPサポーターとして出演。さらに向井の母からもユニークな応援メッセージが届く。

日本から飛行機で6時間、深夜便だと早朝着でたっぷり満喫できるタイ旅行。宇宙をイメージした豪華ホテルも手頃な値段で、タイ最大級の複合施設『アイコンサイアム』に行けばタイ全土を旅した気分に。また、ミシュランガイドのビブグルマン獲得の激安地元メシや、共演する映画撮影時2人が足繁く通った夜メシ屋、絶品もち米スイーツなど…メンバーも興味津々。加えてSnow Manゆかりの寺院や、森崎おすすめ「全員ゴッドハンド」のタイマッサージ店も紹介する。

■森崎おすすめ「激辛タイ料理」試食でメンバー悶絶!?

タイ人も驚くほど激辛料理が得意だという森崎。そんな森崎が「めちゃくちゃ美味しい」とおすすめするタイ料理をみんなで試食。余りの辛さに向井は悶絶。クセになる辛さに、メンバーも汗をかきながらついつい箸が進む。

■向井はムエタイジムで過酷修行…かたや森崎は中学生で出家

今回、向井兄弟が幼少期に通っていたタイのムエタイジムを紹介。世界各国から生徒が集まる名門で、トレーニングはかなり過酷だったという。実はこのジムに通ったことが向井兄弟デビューのきっかけに。さらにスタジオには向井の兄がサプライズ登場。

一方森崎は中学時代、出家するためミャンマーに一時帰国。托鉢に出るときは裸足で町中を歩き、さらにサッカーも裸足でプレーしていたため「足の裏は強い」と豪語。

そして、タイからムエタイジムのトレーナーが来日し、当時を思い出してミット打ちに挑戦する向井。華麗なミットさばきを披露するも、兄のまさかの緊急参戦で、「俺より目立ったらアカン」とダメ出し!? さらにトレーナーの正体に一同騒然。

■番組情報

日本テレビ系『しゃべくり007』

10/20（月）21:00～21:54

MC：ネプチューン、くりぃむしちゅー、チュートリアル

ゲスト：森崎ウィン、向井康二（Snow Man）

