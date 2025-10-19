日産「新型エクストレイル」!? 大型化？ 広びろ“3列”シート採用？ ツブツブ顔に全面刷新な“5代目”の大胆予想CGが登場

日産「新型エクストレイル」？

日産のクロスオーバーSUVとして2000年に初代モデルが登場した「エクストレイル」。初代はガンガン使えるタフギアとして比較的安価なモデルとなっていましたが、代を重ねるごとに高級感を増しており、現行型の4代目はe-POWER専売車となったこともあってかなり高級なモデルとなっています。

斬新なフロントフェイスに大刷新!?（Photo：トキデザ@DAMD.inc）

そんなエクストレイルですが、先日日本仕様がマイナーチェンジを実施し、ツーリング性能を高めたNISMOのほか、ワイルドな雰囲気をプラスしたロッククリークが新たに追加されて、より魅力的なモデルとなりました。

【画像】超カッコイイ！ 日産”新型”「エクストレイルCG」を画像で見る（77枚）

日本では2022年7月に登場している現行型エクストレイルではありますが、北米市場向けにラインナップされる兄弟車のローグは220年後半にすでにデビューしており、まもなくフルモデルチェンジがなされるというウワサもあるようで、「YouTubeチャンネル【トキデザ】現役カーデザイナーの車情報+デザイン解説byとっきー」では海外で撮影された写真などを元に次期型エクストレイルの予想解説を行っています。

氏によるとこの海外で撮影された車両は現行型よりも大型化がなされているとのことで、一部ではパスファインダーの次期型ではないかという話もありましたが、パスファインダーはすでに改良型のスパイショットもされていることや、デビューがローグよりも遅いということで、パスファインダーではないと判断したそうです。

またボディサイズについては、大型化によって国内ではマツダCX-60やクラウンエステートに匹敵するサイズになると読んでいるようで、北米ではパスファインダーとムラーノの中間に位置するモデルに一新されるのではないかとのこと。

そして気になるデザインについても写真を元に作成しており、フロントマスクは新たな日産のファミリーフェイスになりつつある、ヘッドライトとグリルを含めた台形の顔つきに、次期型エルグランドなどにも採り入れられると見られている六角形の穴が備わるフラットなグリルが合わされるとしています。

またバンパー下部にも六角形のモチーフを持ったルーバーやセンサーが備わる穴があり、バンパーサイドにはハの字型にスリットが備わることでSUVらしい力強さと共にスポーティな雰囲気もプラスされています。

一方リアはティザー映像などで見ることができた横一文字のワイドなテールランプなど、新たな要素が採り入れられる一方で、掘りの深いリアゲートの特徴的なラインなどは現行型のイメージを踏襲すると予想。

ただサイドウインドウがガーニッシュによってリアガラスと繋がるようなデザインになるなど、ボディが長くなったことを感じさせない処理が見られる可能性がありそうです。

現行型のエクストレイルも3列シート仕様は存在しますが、あくまでエマージェンシー用という感じでしたが、もしこのモデルが新型エクストレイルとなるのであれば、しっかり3列分を使うことができる3列シートSUVになると言えるかもしれません。