動画「LINEは友だち追加なしで送れる？届かない時に絶対試すべき対処法」で、LINE専門家・ひらい先生が「友達追加したのにメッセージが届かない」という多くのシニア世代が抱える疑問にズバリ答えた。ひらい先生は「LINE交換したのになぜかメッセージが届いていない、これ結構あるんですよ」と切り出し、実際に自分も設定ミスで同じ経験をしたと打ち明けた。

動画では、普段から「今さら聞けないLINEの使い方」をシニア向けに解説しているひらい先生が、メッセージが届かない原因として「プライバシー管理」にある“メッセージ受信拒否”設定を例示。「友達以外からのメッセージ受信を拒否します」と表示されるこの機能がオンになっている場合、「LINEの友達になっていない人からメッセージを送っても、そのメッセージは見れませんよ」とポイントを説明した。

AさんとBさんがLINE交換をした際、「お互いに友達追加をしていなければメッセージが確認できない」として、一方だけが追加しても送受信できない仕組みを具体例で紹介。「もし“友達追加したのにメッセージを送れない”場合は、メッセージ受信拒否を一時的にオフにして確認してみてください」とアドバイスした。その一方で「これをオフにしてしまうと、全然知らない人からメッセージが届く可能性があるので、できればオンにしておくことをお勧めします」と注意も呼びかけた。

動画の最後には、「自分が相手を追加していない場合にもメッセージが届かないので、設定を必ず確認してほしい」とコメント。ひらい先生は「この動画が役に立った方は、ぜひチャンネル登録と通知をオンにして見逃さないようにしてください」と締めくくった。

両者で友達追加が必要なワケと正しい操作
友達追加してもダメな時の受信設定の注意点
LINE専門家が徹底解説！ギフト送ったのに気づかれない・個人情報バレる？心配に「もったいない」「大丈夫」納得の回答

 知らないと危険！LINEの「ブロック」「削除」の正しい使い分け方とは？ | LINE専門家ひらい先生が解説

 【9割が知らない】スマホ乗っ取りの兆候と即チェック法【保存版】 | LINE専門家 ひらい先生が解説

ひらい先生のらくらくLINE教室

