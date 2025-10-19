LINE専門家・ひらい先生 「友達追加だけではNG」“メッセージ届かない”時の盲点を徹底解説
動画「LINEは友だち追加なしで送れる？届かない時に絶対試すべき対処法」で、LINE専門家・ひらい先生が「友達追加したのにメッセージが届かない」という多くのシニア世代が抱える疑問にズバリ答えた。ひらい先生は「LINE交換したのになぜかメッセージが届いていない、これ結構あるんですよ」と切り出し、実際に自分も設定ミスで同じ経験をしたと打ち明けた。
動画では、普段から「今さら聞けないLINEの使い方」をシニア向けに解説しているひらい先生が、メッセージが届かない原因として「プライバシー管理」にある“メッセージ受信拒否”設定を例示。「友達以外からのメッセージ受信を拒否します」と表示されるこの機能がオンになっている場合、「LINEの友達になっていない人からメッセージを送っても、そのメッセージは見れませんよ」とポイントを説明した。
AさんとBさんがLINE交換をした際、「お互いに友達追加をしていなければメッセージが確認できない」として、一方だけが追加しても送受信できない仕組みを具体例で紹介。「もし“友達追加したのにメッセージを送れない”場合は、メッセージ受信拒否を一時的にオフにして確認してみてください」とアドバイスした。その一方で「これをオフにしてしまうと、全然知らない人からメッセージが届く可能性があるので、できればオンにしておくことをお勧めします」と注意も呼びかけた。
動画の最後には、「自分が相手を追加していない場合にもメッセージが届かないので、設定を必ず確認してほしい」とコメント。ひらい先生は「この動画が役に立った方は、ぜひチャンネル登録と通知をオンにして見逃さないようにしてください」と締めくくった。
