離婚経験を“チャンス”に変える５つの習慣！」と題し、夫婦問題カウンセラー・岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで、再婚で幸せを掴んだ人々の共通点とその秘訣について語った。岡野氏は「再婚はリスクではなくチャンス」と断言し、離婚経験を生かしてよりよい結婚生活を築く視点の大切さを強調した。

岡野氏によれば、再婚で人生が好転する人の共通点のひとつは「過去を整理し、前向きにリセットすること」。離婚を単なる嫌な思い出として蓋をするのではなく、「なぜうまくいかなかったのか」「自分がどう行動してきたか」をしっかり見直す姿勢が、次のステージへの学びになるという。

さらに、「自分を磨き、魅力を高めている」ことも再婚成功者には共通しているとし、「自分を大事にしようと強く意識できるからこそ、前よりもずっと自分らしく輝ける」と岡野氏は解説。髪型や服装に気を配る外見的変化はもちろん、趣味や仕事を通して内面的な成長を意識することで、「自信がつき、自然体で新たなパートナーに向き合える」と語る。

また、再婚家庭特有の課題となる連れ子との関係にも言及。「無理に『お父さん』『お母さん』と呼ばせることに急がず、一人の大人として信頼を得ることを優先するべき」とした上で、「焦らないことが再婚家庭の一番の安心材料」と注意を促した。

「自己肯定感を保ち、対等な関係を築いていること」も成功の秘訣と岡野氏は分析。「離婚を自分の失敗と捉えず、成長の糧とする。そうすることで自然体かつ自信をもってパートナーと向き合うことができる」と力説した。

さらに五つ目として「自分のビジョンをパートナーと共有していること」を挙げ、老後の暮らしやお金の感覚、家族関係など細かく話し合うことが再婚成功のポイントだとした。「結婚はゴールではなくてスタート。だからこそ、長い人生を一緒に歩むための未来地図を描ける人ほど、再婚で幸せを掴んでいるんです」とコメント。

動画の締めでは、「再婚で第二の人生。二回も結婚できたんだという自負につながります。再婚は大賛成です」と岡野氏自身の経験も交えながら、「再婚に臆せず、皆さんぜひステップアップしてほしい」と視聴者にエールを贈った。最後には、自著『再婚で幸せになった人たちから学ぶ37のこと』をPRしつつ、「皆さんの体験やご意見が、これから再婚を考える人たちの勇気になります」とチャンネル登録とコメントを呼びかけた。

02:00

離婚経験から磨かれた人はモテる再婚相手になる理由
05:34

再婚で大切なのは自己肯定感と対等な関係
09:59

再婚で広がる家族の多様性と新しい幸せの形

