CLAMP代表作『魔法騎士レイアース』新作アニメ、テレビ朝日系列にて2026年放送決定
アニメ『魔法騎士レイアース』の新作テレビアニメが、テレビ朝日系列で2026年に放送されることが発表された。新作アニメは1997年発売のOVA以来、29年ぶりとなる。
【動画】この後ろ姿は！剣を持つ少女3人 『魔法騎士レイアース』最新映像
ティザービジュアルも解禁され、「新たなる伝説が今、始まる」というキャッチコピーとあわせて、主人公である3人の少女が出会った東京タワーを背景に、運命を揺るがす物語の始まりを予感させるビジュアルとなっている。
主人公・獅堂光（しどう・ひかる）、龍咲海（りゅうざき・うみ）、鳳凰寺風（ほうおうじ・ふう）ら伝説の魔法騎士となる3人の少女にどんな運命が待ち受けているのか。令和に新たに甦る魔法騎士たちの物語に期待が高まる。
『魔法騎士レイアース』はCLAMPにより、1993年〜1995年に「なかよし」で連載されたファンタジー漫画が原作で、テレビアニメが1994年〜1995年に放送。田村直美の主題歌「ゆずれない願い」は100万枚を越えるセールスを記録した。
物語は中学2年の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が、社会見学にやってきた東京タワーで、突然異世界「セフィーロ」のエメロード姫に招喚されてしまい、捕われの身となった姫を救うために、伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として冒険するストーリー。惹き込まれる世界観、正義とは愛とは善悪とはなんなのか深く考えさせられる物語が人気を博している。
新作アニメは、1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、2024年7月に新作アニメ制作が発表されると、当時はネット上で「レイアースは心のバイブル。幼稚園の頃にリアタイして、大人になった今でもアニメも漫画も見返してる」「歌も声優もそのままでやってほしいぐらい」と大きな話題となっていた。
