●注目点
○米連邦公開市場委員会（FOMC）は政策金利を0.25％引き下げて4.00％～4.25％としました。欧州中央銀行（ECB）は2.0％に据え置きました。カナダ銀行は政策金利を0.25％引き下げて2.50％とし、イングランド銀行は4.00％に据え置きました（賛成7名、反対2名）。日銀は0.5％に据え置きました（賛成7名、反対2名）。
○トランプ大統領はTikTok禁止法の施行を2025年12月16日まで延長しました（4回目）。中国の習近平国家主席との電話会談（2025年9月19日）後、トランプ大統領は米国側がTikTokの米国事業を運営しているTikTok LLCの80％以上を保有する合意が成立したと発表しました（バイトダンスの持分は20％未満に減少する予定）が、その時点では追加の詳細は示されませんでした。
○S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは（2025年9月22日の取引開始前に）アプリケーションソフトウエア企業のアップロビン 、オンライン証券会社のロビンフッド・マーケッツ 、建設やエンジニアリングを手掛けるエムコア・グループ をS&P500指数に追加しました。一方、金融取引サービスやデータを提供するマーケットアクセス・ホールディングス 、カジノやゲームを手掛けるシーザーズ・エンターテイメント 、半導体材料や機器を提供するエンフェーズ・エナジー を同指数から除外しました。
●S&Pリサーチ：9月の投稿とメーリング（spglobal.comを参照）
暫定値の段階で、S&P500指数 の2025年第2四半期の利益と売上高は過去最高を更新しました（最終結果は10月第1週に判明）。496銘柄が第2四半期の決算発表を終え、そのうち384銘柄（77.4％）で利益が予想を上回りました。利益は前期比11.3％増、前年同期比9.7％増が見込まれており、四半期としての過去最高を更新する見通しです。第2四半期は、485銘柄中393銘柄（79.4％）で売上高が予想を上回りました。売上高は前期比5.2％増、前年同期比5.1％増が見込まれています。営業利益率は2025年第1四半期の11.77％（2024年第2四半期は11.94％）から12.46％に上昇しました。1993年以降の平均は8.54％、過去最高は2021年第2四半期の13.54％です。
株式数の減少によるEPSへの当初の影響を見ると、2025年第2四半期に株式数の減少によってEPSが大きく押し上げられた発表済みの銘柄の割合は17.3％です。この割合は、2025年第1四半期は13.8％、2024年第2四半期は12.7％でした。
2025年第3四半期については、決算期がずれている18社が決算発表を終えました（12銘柄で利益が予想を上回り、17銘柄中13銘柄で売上高が予想を上回る）。第3四半期の利益は前期比4.5％増（予想される第2四半期の過去最高の更新に続き、過去最高を記録する見通し）、前年同期比13.0％増が見込まれています。2025年通年の利益は前年比10.6％増が見込まれており、これに基づく2025年の予想株価収益率（PER）は25.9倍です。2026年通年の利益は前年比17.5％増が見込まれており、予想PERは22.1倍となっています。
2025年9月の配当支払額は前年同月比17.2％増加しました。8月は同0.9％減、7月は同2.2％増でした。2025年第3四半期の配当支払額は前年同期比6.0％増、前期比1.7％増でした。9月の配当支払い金は1株当たり7.45ドルと、前年同月の6.35ドルを上回りました。第3四半期の配当支払い金も1株当たり19.81ドルと、前年同期の18.68ドルを上回り、9月までの年初来でも1株当たり58.67ドルと、前年同期の55.02ドルを上回っています。2025年9月は、増配が14件、配当開始が0件、減配が1件、配当停止が0件でした。対して、2024年9月は増配が16件、配当開始が0件、減配が1件、配当停止が0件でした。年初来では、増配が263件、配当開始が4件、減配が7件、配当停止が1件となっています。