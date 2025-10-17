５月に第２子出産を報告した女優の石原さとみが、１６日放送のＮＨＫ総合「あしたが変わるトリセツショー」（木曜・後７時半）でＭＣに復帰。その姿にネットはくぎ付けになった。

石原はカメラ目線で「みなさ〜ん！お久しぶりです〜！」とテンション高め。５か月ぶりに登場し「帰ってきましたー！ありがとうございます！無事に帰ってきました！」と喜んだ。番組キャラクター・トリンキーから「元気そうやないの」と言われると、石原は「元気です〜！」と笑顔全開。ネットは「石原さとみちゃん！ おかえりー！！」と復帰を歓迎した。

花柄のワンピース衣装で出演。２児のママになっても美ぼう健在で、「うーん、トリセツショーに復帰した石原さとみが死ぬほど可愛い…」「ひさしぶりに見た石原さとみが可愛すぎてビビったわ」「石原のさとみ氏、産後どころの騒ぎではないくらいお綺麗で。産後ってみんなシワシワダルダルクタクタのハゲ散らかしではないんですか？（経験者は語る）」「なんでこんな顔シュッとしとん？？」と衝撃。

「産後すぐなのになんでこんなに美しいんや！！！異次元すぎる！好き！！」「美しさにおったまげました」「石原さとみが可愛いぞ！ｗなんで？不思議だｗ」「石原さとみがずーと美しくて毎回驚くｗ」「なんでこんなに美しいの？お子さん２人いて綺麗すぎる」「子ども産んでから可愛さ増してるわ」「第二子出産後の石原さとみサマの輝きがハンパない…２児のママ可愛すぎる」「石原さとみの産後復帰がめちゃくちゃ綺麗すぎて…驚くわほんと…流石（さすが）です…」とあこがれていた。