NYポップアート×ユニクロ「UT」コラボに新作登場へ！ アンディ・ウォーホルなどの作品をTシャツで堪能
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、11月中旬から、アンディ・ウォーホルなどニューヨーク・ポップ・アートをモチーフにした新作アイテムを、全国の店舗およびオンラインストアで順次発売する。
【写真】キース・ヘリングやバスキアの作品も！ 新作商品一覧
■キャップやキッズウェアも展開
今回登場するのは、アンディ・ウォーホル、キース・ヘリング、そしてジャン＝ミシェル・バスキアの象徴的な作品を厳選し、現代に最適な素材、シルエット、ピスネームやワッペン、総柄など、遊び心溢れるデザインでポップアートの魅力を表現した新作アイテム。
新デザインとして展開されるTシャツ「リラックスフィット」全6種には、アンディ・ウォーホルのインパクト大な花柄や、キース・へリングのキュートなワンポイントアート、ジャン＝ミシェル・バスキアのスタイリッシュな図像などが採用されている。
また、12月上旬より、「UVカットキャップ」に2タイプのキース・ヘリングデザインが仲間入り。
さらに、12月中旬からは、キッズ向けの新作Tシャツ全6種も用意され、ウェアを通して、ポップアートの先駆者たちの数々の名作を満喫可能だ。
