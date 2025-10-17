40歳ロナウド、年収は421億円！「2025年に最も稼いだサッカー選手」トップに

先日サウジアラビアのアル・ナスルと契約を更新したクリスティアーノ・ロナウドが、再び「世界で最も収入が多いサッカー選手」になったとのこと。

『Forbes』は16日、2025年度におけるサッカー選手の年収ランキングTOP10を発表。昨年に続き、その頂点にはポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが立った。

今年40歳の誕生日を迎えたロナウドは、引退の噂も流れるなかで契約を2年延長することを決断した。

それによって年間の給料は2億3000万ドル（およそ346億円）に及ぶと伝えられているほか、スポンサー契約を結んでいるNikeやバイナンス、ハーバライフなどの大企業から総額5000万ドル（およそ75億円）の報酬を受け取るという。

なお、ロナウドがこのランキングのトップに立つのは直近の10年間で6回目。これまでロナウドの額を超えたことがあるアスリートはフロイド・メイウェザーだけで、彼は2015年に3億ドル（およそ450億円）、2018年に2億8500万ドル（およそ428億円）を記録している。

なお、2位以下についてはこのようになっている。

2位：リオネル・メッシ／1億3000万ドル（およそ195億円）

3位：カリム・ベンゼマ／1億400万ドル（およそ156億円）

4位：キリアン・エムバペ／9500万ドル（およそ143億円）

5位：アーリング・ハーランド／8000万ドル（およそ120億円）

6位：ヴィニシウス・ジュニオール／6000万ドル（およそ90億円）

7位：モハメド・サラー／5500万ドル（およそ83億円）

8位：サディオ・マネ／5400万ドル（およそ82億円）

9位：ジュード・ベリンガム／4400万ドル（およそ66億円）

10位：ラミン・ヤマル／4300万ドル（およそ65億円）

『Forbes』による高額収入ランキングは、基本給、ボーナス、そして肖像権契約によるサッカー面での報酬に加え、スポンサー契約、出演料、ライセンス契約、ピッチ外でのビジネスによる収入を合計したものになっている。

まだ現役続行中！「40歳ロナウドより年上のフィールドプレーヤーたち」7名

ただ、クリスティアーノ・ロナウドやメッシなどの選手はクラブやリーグのスポンサーが契約金や給料を補助していると考えられており、その金額はサッカー面の報酬に計上されているという。