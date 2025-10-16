「鉄道の日」にあわせて…

女性向け求人サイト「バニラ求人」の公式Xアカウントが「この世で一番走らせられない鉄道」とコメントのもと、鉄道車両の画像を投稿しました。これについて、SNSユーザーからは大きな反響が寄せられています。

【画像】これが「この世で一番走らせられない鉄道」驚愕の全貌です

「バニラ求人」といえば、「バーニラバニラバーニラ♪」のテーマソングのもと、派手なアドトラック「バニラカー」を繁華街で走らせていることで有名です。Xアカウントが公開したのは、「バニラカー」とよく似たコンセプトの全面ラッピングが車体に施された、いわば「バニラ電車」のイメージ画像です。もちろん、この車両は実際に運行されたわけではなく、いわゆる“コラ画像”です。投稿日は10月14日で、この日が「鉄道の日」として定められていることから「バニラ電車」の画像が生まれたようです。

この写真を見たSNSユーザーからは賛否両論で、「まさかの公式」「おもろいw」「やばい仕様だ！」「これはさすがにやばいやろw」といったコメントが寄せられました。その一方で「バニラ電車」を、実際に運用されている車両をコラ画像化させていると見られるため、鉄道事業者に怒られないのかといった懸念を示す声も寄せられています。